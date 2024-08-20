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Кречмер вновь выступает за сокращение поставок оружия Украине.

В опросах convierte набирает лидирующие позиции в Саксонии. В преддверии выборов земель премьер-министр впервые выразил thoughts по поводу поставок вооружения в Украину

 and  Ann Bradley
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- Кречмер вновь выступает за сокращение поставок оружия Украине.

Михаэль Креtschmer, глава правительства Саксонии, вновь выступил за сокращение поставок оружия в Украину и переговоры с Россией. Он предлагает использовать средства, выделенные на оружие для Украины, на создание системы противоракетной обороны в стране, как он заявил в программе ZDF-Morgenmagazin. "Если ваш рискованный и угрожающий сосед нуждается в твердом сдерживании", - прокомментировал он.

Кроме того, Креtschmer укрепил свою позицию по жесткой политике депортации. В прошлом году более 300 000 человек подали заявки на получение убежища в Германии. Он предложил снизить это число до 30 000 - 40 000, как он заявил.

Согласно опросу ZDF-Politbarometer, ХДС лидирует с долей 34%, а АФД следует близко позади с 30%. Альянс за Германию будущего (АФД) имеет 11% голосов. СДПГ и Зеленые получают по 6%, а Левую партию сложно преодолеть 5-процентный порог с долей голосов 4%. На основе этих опросов ХДС может продолжить свою текущую коалицию с СДПГ и Зелеными.

Европейский союз может сыграть роль в ведении переговоров между Украиной и Россией, как предложили некоторые политические фигуры. Михаэль Креtschмер, будучи членом Европейского союза, мог бы продвигать дипломатический подход вместо продолжения поставок оружия в Украину.

Хотя Германия была значительным пунктом назначения для беженцев, предложенное Креtschmerом сокращение числа заявок на получение убежища могло бы повлиять на число лиц, ищущих убежище в Европейском союзе.

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