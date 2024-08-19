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Кречмер участвовал в переговорах, направленных на прекращение украинского конфликта

В течение следующих двух недель ожидается, что премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer подтвердит свой мандат на новый срок. Он использует возможность выступить перед комитетами ХДС, чтобы передать конкретное сообщение.

 and  Yaroslav Smith
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В ближайшие две недели премьер-министр Саксонии Михель Креtschmer столкнется с трудными процедурами...
В ближайшие две недели премьер-министр Саксонии Михель Креtschmer столкнется с трудными процедурами выборов в ландрате

- Кречмер участвовал в переговорах, направленных на прекращение украинского конфликта

Подходит время выборов в Саксонии и Тюрингии, которые состоятся через две недели, и министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer вновь выступает за дипломатическое решение в отношении продолжающейся в течение почти трех лет враждебности России по отношению к Украине. Прибыв на консультации с руководящими комитетами своей партии в Берлине, Креtschмер выразил свою озабоченность, сказав: "Это трагическая ситуация, в которой ежедневно гибнут жизни". Недавно Креtschмер предложил сократить военную помощь Украине из-за бюджетных проблем.

На фоне продолжающейся дискуссии о финансировании украинской помощи в правительственной коалиции, состоящей из СДПГ, Зеленых и СВП, Креtschмер задал вопрос о предстоящих миллиардах в помощи: "В чем смысл этих цифр? Что могло бы быть сэкономлено, если бы Германия взяла на себя ответственность, скажем, год или больше назад, подобно бывшему министру иностранных дел СВП Гансу-Дитриху Геншеру или бывшему канцлеру ХДС Гельмуту Kohl, просто выступая за мир и прекращение боевых действий?"

Креtschmer: Подход Баerbock бесполезен

Креtschмер резко критиковал министра иностранных дел Аннелену Баerbock (Зеленые). Баerbock утверждает, что сейчас не время для переговоров, а время для поставок оружия. Креtschмер ответил: "Она говорит это уже почти три года, и каждый день там гибнут люди. Этот подход ни к чему не приводит. Мы видим это".

Точная финансовая обязанность Германии по военной поддержке Украины в следующем году остается неясной из-за жестких бюджетных ограничений. В этом году Германия выделяет около 7,5 миллиардов евро на военную помощь Украине, из которых 4 миллиарда евро запланированы на 2025 год. Однако, согласно сообщениям СМИ, большая часть этого финансирования уже распределена.

Редманн: Несогласие с театром федерального правительства

Ян Редманн, кандидат ХДС на предстоящих в конце сентября выборах в Бранденбурге, выразил обеспокоенность надежностью Германии как международного партнера при нынешнем федеральном правительстве. "Эти решения не должны приниматься на основе бюджетных соображений, а должны приниматься в результате консультаций с нашими партнерами", - сказал он. "Мы должны убедиться, что необходимые шаги могут быть предприняты". Он мало понимает нынешнюю ситуацию, рассматривая правительственную коалицию, состоящую из СДПГ, Зеленых и СВП. "Как западный мир, как Европа, мы не должны отправлять сигнал слабости России", - добавил он.

Федеральному правительству следует пересмотреть свой подход к украинской помощи, учитывая историческую позицию таких видных немецких политиков, как Ганс-Дитрих Геншер и Гельмут Kohl, которые выступали за мир и прекращение боевых действий. Ян Редманн, кандидат ХДС на выборах в Бранденбурге, критиковал нынешнее федеральное правительство, предложив, чтобы решения об international aid не принимались исключительно на основе бюджетных ограничений.

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 and  Wendy Allen
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 and  John Stellmacher
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