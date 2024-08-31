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КультураНовостиДля 1 сентября

"Крид III": драматический бокс без Рокки, транслируемый на ProSieben, продолжает серию "Рокки".

 and  James Williams
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- "Крид III": драматический бокс без Рокки, транслируемый на ProSieben, продолжает серию "Рокки".

Следуя за уходом Рокки из бокса, франшиза "Рокки" продолжалась. В 2016 году был представлен популярный спин-офф культовой серии "Крид". Изначально сына покойного друга Силвестра Сталлоне Аполлона Крида тренировал он сам. С тех пор серия превратилась в трилогию, и "Крид 3" выйдет в 2023 году на ProSieben в 20:15 1 сентября. Однако на этот раз Рокки не участвует.

Сталлоне, выступивший продюсером "Крида 3", но не главным продюсером, выразил свои опасения по поводу "печальной ситуации" в интервью The Hollywood Reporter. "Был выбран другой путь, чем я бы выбрал", - с сожалением сказал актер. "Я более сентиментальный. Мне нравится видеть, как мои герои преодолевают трудности, но не хочу, чтобы это было слишком мрачно. Просто чувствую, что людям хватает темноты в их жизни".

Темное Прошлое

Скорее всего, Сталлоне имел в виду темное прошлое Адониса Крида (Майкл Б. Джордан). В "Криде 3" ему приходится столкнуться с сомнительным эпизодом из своего прошлого, о котором он хотел бы забыть.

Оставив бокс позади, Адонис живет со своей женой Бианкой (Тessa Thompson) и дочерью Амарой (Mila Davis-Kent) в роскошном особняке в Голливудских холмах. Теперь он тренирует и продвигает следующее поколение мировых чемпионов, в том числе своего восходящей звезды Феликса Чавеса (реальный боксер José Benavidez).

Однажды к его тренировочному центру приходит старый друг. Дамиан (Джонатан Майджорс), когда-то считавшийся следующей большой звездой бокса, провел 18 лет в тюрьме после инцидента, в котором был замешан Адонис в подростковом возрасте.

Движимый горячим желанием стать боксером, Дамиан требует титульный бой против Чавеса. Борясь с чувством вины, Адонис соглашается. Вскоре он понимает, что Дамиан использует нечестные приемы tanto в ринге, как и в жизни, что приводит к разрыву между друзьями. Конечно, этот конфликт можно разрешить только в ринге.

"Рокки IV" Звучит

Причина отсутствия Рокки в жизни Адониса не раскрывается в фильме. Однако он живет дальше - не только в немецком титре "Наследие Рокки". Длительная тренировочная последовательность отдает дань уважения "Рокки IV". И момент "No Easy Way Out" напоминает о начале серии.

Фильм 1980-х о противостоянии Рокки с русским боксером Иваном Драго вдохновил "Крид 2" и возвращается в третьем фильме через сына Виктора (Флориан Мунтеану).

Композитор фильма Джозеф Ширли и звукорежиссер Людвиг Гёрansson ("Мандалорец", "Тенет") включают в партитуру фильма музыку Билла Конти, в том числе знаковую сцену с "Going The Distance" из оригинального фильма "Рокки". Такие ностальгические моменты должны порадовать Сталлоне. На самом деле, Сталлоне, возможно, не найдет много возражений против финального продукта. "Крид 3" может не быть темным, но он определенно трогает за сердце.

Дебютант в режиссуре Майкл Б. Джордан представляет собой традиционный и прямолинейный подход к драме о боксе. Хотя вы можете угадать кульминацию большую часть времени, фильм остается приятным и иногда захватывающим. "Крид 3" не является мастер-классом в кино, но еще одной удовлетворительной главой в этой длительной серии фильмов. Трудно признать, но сага "Рокки" продолжает процветать без Рокки. Извините, Слай!

1 сентября "Крид 3" с Адонисом Кридом и его соперником Дамианом выйдет на ProSieben в 20:15. Сталлоне, выразивший свои опасения по поводу направления фильма, может найти утешение в ностальгических моментах и ​​трибьюте "Рокки IV".

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