- Кража мотоциклов приводит к употреблению каннабиса и оружия

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Расследование кражи скутера привело полицию в Шкеудице, близ Лейпцига, к обнаружению растений конопли и оружия. В конце июля был украден скутер Simson S51 17-летнего подростка, сообщили полицейские. Видеонаблюдение указывало на 54-летнего жителя Шкеудица как на подозреваемого. При обыске его жилища полиция обнаружила 20 растений конопли, пневматические винтовки, кинжалы и ножи-бабочки, а также якобы украшенный велосипед и еще один пропавший скутер Simson. Первоначально разыскиваемый скутер 17-летнего остается пропавшим.

Расследование выявило различные виды оружия, в том числе пневматические винтовки, кинжалы и ножи-бабочки, а также растения конопли. Подозреваемый был найден в обладании несколькими украденными предметами, в том числе якобы украденным велосипедом и еще одним пропавшим скутером Simson.

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