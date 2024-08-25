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СпортНовостиVfL Wolfsburg

Краткий 15-минутный перерыв ФК "Бавария" в Вольфсбурге не будет проблемой.

 and  Anthony Ross
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Пятнадцать минут неэффективности не сорвали выступление ФК Байерн в Вольфсбурге
Пятнадцать минут неэффективности не сорвали выступление ФК Байерн в Вольфсбурге

Краткий 15-минутный перерыв ФК "Бавария" в Вольфсбурге не будет проблемой.

Бавария Мюнхен начала свою кампанию по возвращению заветного титула, одержав захватывающую победу со счетом 3:2 над Вольфсбургом в первом матче сезона Бундеслиги. Несмотря на то, что они ненадолго отставали, они одержали победу, что доставило радость 30 000 присутствующим на стадионе Volkswagen Arena.

Джамал Мусиала открыл счет, совершив изумительный маневр на правом фланге. Однако Вольфсбург ответил двумя мощными ударами от Ловро Маяра, один с пенальти (47.) и другой после ошибки Мин-Дже Ким (55.).

Но упорство взяло верх, и автогол Якуба Камински (65.) и точный удар от Серже Гnabry (82.) переломили ход матча в пользу Мюнхена.

Фанаты и официальные лица возлагали большие надежды на дебютировавшего тренера Винсента Компани, и условия были благоприятными. "Вернуть трофей в Мюнхен" было единодушным приказом, подчеркнутым Максом Эберлом, спортивным директором, в интервью DAZN.

Начало было немного шатким, с упорной обороной Вольфсбурга. Ушло восемь минут, чтобы Серже Гnabry почти не пробился, но неудачно ударил под острым углом. Гарри Кейн (11.) и Джoshua Киммих (13.) последовали за ним, но выдающиеся сэйвы Камила Грабары, вратаря Вольфсбурга, не позволили им забить.

Но Мюнхен все же смог прорваться, когда энергичный правый бек Саша Буэ мощно прорвался по флангу, создав возможность для Мусиала. Гnabry упустил еще один шанс прямо перед перерывом, немного уступая в напряженной игре.

Тактическая игра Компани, характеризующаяся личной опекой, принесла плоды в первом тайме. Тем не менее, во втором тайме удача резко изменилась. После того, как Тиаго Томаса сбили Буэ в штрафной, Маяр мощно ударил, но только попал в левый стойку, едва не забив. Тем не менее, последующий пенальти Маяра был неотразим, сравняв счет для Вольфсбурга.

Момент резко изменился, и Маяр продемонстрировал исключительное мастерство, в конечном итоге забив гол, выведя Вольфсбург вперед. Удар Мусиала с правого фланга почти нашел свою цель (57.), но не хватило, чтобы увеличить преимущество.

В ответ на неожиданный поворот событий в 65-й минуте на поле появился Томас Мюллер, установив удивительный рекорд как игрок Баварии с наибольшим количеством Appearances, 709. Почти сразу головой Кейна заставил Камински сделать несчастный автогол, и Гnabry закрепил победу.

despite their best efforts, VfL Wolfsburg couldn't hold onto their lead, as Bayern Munich eventually emerged victorious in the match. In the second half, VfL Wolfsburg's Lovro Majer was instrumental in their attempts to maintain their advantage, scoring a penalty and demonstrating exceptional skill to put them in the lead.

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