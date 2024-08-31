- Красное прощание Рэпа и дебют разочарования: Киль проигрывает 0-2 Вольфсбургу

Марсель Рапп признал Ральфа Хазенхюттля несмотря на болезненное поражение после дебюта его команды в Бундеслиге против Холштайн Киля. Хазенхюттль получил красную карточку в последние минуты матча, проиграв 0:2 "Вольфсбургу", за то что вошёл в зону тренеров соперника. Хазенхюттль признался, что не знал о правиле, и что раньше он свободно ходил по зоне соперника без последствий. Рапп даже поблагодарил Хазенхюттля за эту свободу. Во время напряжённого матча также получила красную карточку тренер вратарей соперника Паскаль Форманн.

Рапп о красной карточке: "Я не знал о таком правиле"

Заменённый Ян-Фьет Арп пытался забрать мяч возле скамейки запасных "Вольфсбурга" и столкнулся с игроками "волков", по словам Раппа. "Я просто подошёл, попросил мяч, и тут же получил красную карточку", - пожаловался Рапп. "Позже судья сказал мне, что тренерам не разрешается находиться в зоне тренеров соперника. Я тоже не знал об этом правиле".

Несправедливое поражение кильцев от хитрых "волков" омрачило знаковый матч. "Вольфсбург" испортил праздник, отметив дебютный матч Бундеслиги, прошедший в Шлезвиг-Гольштейне. После двух матчей новички из Северной Германии остаются без побед.

Гости из Бундеслиги выглядели более собранными, чем дебютанты из Киля. После смелого начала кильцы Максимилиан Арнольд (27') и Себастьян Борнау (30') забили с установок, подпортив настроение преданным болельщикам. На матче присутствовало 15 034 зрителя.

"Нам нужно лучше обороняться на установках", - критиковал Рапп. "Нам нужно учиться", - добавил он. Хазенхюттль похвалил свою команду за то, что они успешно проникли в зону соперника простыми техниками. "Мы очень довольны", - сказал австриец.

Реновация стадиона

Ранее в этом году "Хольштайн" провел работы по улучшению стадиона и его инфраструктуры, чтобы соответствовать требованиям лицензии ДФЛ, в том числе установка новых камер и модернизация освещения. Ремонт стадиона запланирован на осень 2025 года.

Несмотря на отсутствие нового стадиона, фанаты с нетерпением ждали первого домашнего матча Бундеслиги. Синие майки доминировали в городе. Перед дебютом в Бундеслиге Рапп говорил о "историческом матче". Хазенхюттль также предупреждал о "особой атмосфере", окружающей "историческое событие". Однако "Вольфсбург" стремился быстро положить конец сине-белому празднованию.

Северная команда начала матч с энтузиазмом, не желая позволять "волкам" доминировать. Шуто Мачино (12') имел первый хороший шанс, но не попал в цель. "Вольфсбург" набрал обороты и притупил первоначальный энтузиазм.

"Вольфсбург" выходит вперед

Гости повысили свою игру - положив конец первоначальному энтузиазму. Патрик Виммер не забил с близкого расстояния, но капитан Арнольд забил со штрафного с расстояния около 25 метров. Борнау затем забил головой после другой установки.

Перед перерывом команда из Нижней Саксонии потерпела поражение: хорват Ловро Майер был травмирован после фола и ушёл с поля, его заменил арендованный у "Боруссии" Салих Озкан. Озкан был арендован у "Хольштайна" ранее.

Вторая половина матча была напряженной с редкими голевыми шансами для обеих команд. Однако кильцы не смогли достаточно угрожать, чтобы приблизиться к ничьей.

Рапп упомянул, что ему нравилось играть против "Хольштайна" в прошлом, сказав: "Я всегда наслаждался посещением "Хольштайна" как тренер, даже до этого сезона Бундеслиги". На послематчевой пресс-конференции, когда его спросили о красной карточке Хазенхюттля, Рапп выразил сочувствие, сказав: "Жаль, что такой страстный тренер, как Хазенхюттль, получил красную карточку из-за незнания правил, касающихся зоны тренеров соперника, особенно учитывая его прошлый опыт в "Хольштайне".

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