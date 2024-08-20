- Красно-зеленые выступают за ускоренное упорядочение правительственных процессов.

Либерально-зеленый правительство Нижней Саксонии ставит своей целью оживить регион, кардинально упростив нормативные требования. Цель состоит в том, чтобы стать "проще, быстрее и дешевле" во всех сферах, как заявил премьер-министр Штефан Вайль. Это также должно стимулировать экономический рост.

Социал-демократ Штефан Вайль заявил, что существует широкое общественное согласие о том, что "господи, мы так сложны в Германии". Государство намерено решить эту проблему во всех министерствах, проложив путь через лабиринт нормативных требований - например, для улучшения образования или расширения возобновляемых источников энергии.

Процедура утверждения языковых программ в школах станет проще

Более ста конкретных нормативных требований будут способствовать этому. Например, школы больше не обязаны подавать подробные заявки и концепции для языковых поддержки классов. Вместо этого, государство будет основывать свои решения на языковых навыках детей в этом году.

Кроме того, процедуры закупок товаров и услуг теперь требуются только от 10 000 евро вместо нынешних 1 000 евро. Это изменение было в основном вызвано трудностями с организацией школьных поездок.

В последние месяцы либерально-зеленая коалиция уже внедрила сокращение стандартов персонала в детских садах, чтобы гарантировать стабильное детское дошкольное образование даже при нехватке персонала. Они также упростили строительные нормы, чтобы оживить строительную отрасль и сделать строительство более доступным.

Однако критики опасаются, что эти изменения могут привести к снижению качества. В детских садах теперь также могут работать непрофессиональные родители и пенсионеры, как запросили муниципалитеты. В жилищном строительстве отменяются обязательства по установке лифтов в определенных ремонтах или предоставлению парковочных мест в новых зданиях.

Правительство оправдывает это практически, следуя девизу: "Лучше простое, чем ничего". Министр строительства Олаф Лизе (СДПГ) сказал: "Что толку от непристроенной квартиры с неиспользуемыми парковочными местами по сравнению с жилой квартирой без парковочного места?" Аналогичные аргументы приводились в отношении детских садов.

Премьер-министр Вайль признал, что "ошибочно думать, что если мы станем проще, мы сможем выполнить все требования, которые у нас были раньше, один к одному". Каждый случай должен оцениваться индивидуально. Многие нормативные требования в настоящее время потребляют так много энергии, времени и динамизма, что они контрпродуктивны.

Министр культуры Юлия Вилли Хамбург отметила, что более простые процедуры также могут перекладывать ответственность - ссылаясь на пример энергетического щита, который государство ввело в конце 2022 года. В то время государство предоставило муниципалитетам около 100 миллионов евро для защиты родителей школьников и детских садов от дальнейшего роста цен на школьные обеды - с помощью фиксированной ставки без конкретной цели. Результат: некоторые муниципалитеты все равно повысили цены на обеды.

Хамбург прокомментировала это, сказав, что все еще верит в преимущества простоты. Однако она признала, что те, кто хочет простоты, также должны оправдать доверие, которое в них вкладывается, сказала политик-зеленый.

Лидер ХДС Себастьян Ленхнер призвал к более фундаментальным реформам от правительства. Он критиковал отсутствие настоящей цифровой школы, настоящей цифровой связи с государством и быстрых механизмов принятия решений, связанных с искусственным интеллектом или автоматизацией. "Вместе с муниципалитетами должна быть построена новая цифровая администрация. Ничего из этого не существует или не происходит", - сказал он. Предложения правительства, по его словам, являются всего лишь переработанными идеями или стратегиями, уже реализованными федеральным правительством.

Упрощения либерально-зеленого правительства могут не полностью решить ['нехватку квалифицированных рабочих'] в некоторых секторах.

Кроме того, упрощение процедур закупок потенциально может привлечь менее опытных поставщиков, что может повлиять на качество закупаемых товаров и услуг.

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