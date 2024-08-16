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Крамер уходит из "Боруссии" раньше

Главы Кристофа Крамера в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха завершилась через 10 лет

 and  Katherine Bradley
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- Крамер уходит из "Боруссии" раньше

Раннее расторжение контракта чемпиона мира по футболу Кристофа Крамера с клубом Бундеслиги «Боруссия Мёнхенгладбах» завершилось после продолжительных переговоров. Как объявил клуб в пятницу, контракт с 33-летним игроком, который был действителен до 30 июня 2025 года, расторгнут. «Крис стал настоящей фигурой идентификации для этого клуба во время своего пребывания и был одним из лиц, которые формировали «Боруссию Мёнхенгладбах» в последние годы, за что мы ему благодарны», — сказал спортивный директор Роланд Виркус.

Крамер играл в регионе Нижний Рейн в течение десяти лет и два года за «Байер Леверкузен». С 2018 года он также работает телеэкспертом для ZDF на чемпионатах мира или Европы и считается одним из лучших экспертов на станции.

Однако опорный полузащитник испытывал трудности под руководством тренера «Боруссии» Герардо Сеоане и столкнулся с сильной конкуренцией в команде.Soon after the end of the last season, Kramer was informed in several conversations that his already reduced playing time was unlikely to increase. В прошлом сезоне Крамер сыграл только 16 матчей и выходил в стартовом составе всего два раза.

Первоначальные переговоры о досрочном расторжении контракта не увенчались успехом из-за его выгодного контракта. Теперь было достигнуто соглашение всего за несколько дней до начала нового сезона. Детали и возможный новый клуб не разглашаются. «Я ездил на «Боруссию-Парк» с улыбкой на лице в течение десяти лет и никогда не скрывал, что это клуб, его фанаты и сотрудники значат для меня», — говорит Крамер. «Путешествие с «Боруссией» было невероятным и уникальным. К сожалению, теперь это закончилось, но я также с нетерпением жду того, что меня ждет», — сказал Крамер.

Несмотря на успешную карьеру в Бундеслиге с «Боруссией Мёнхенгладбах» и «Байер Леверкузен», шансы Кристофа Крамера в нынешней команде Бундеслиги казались ограниченными. Его контракт с «Боруссией Мёнхенгладбах», действительный до 2025 года, был расторгнут досрочно, чтобы дать ему возможность изучить возможности в другой лиге футбола.

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