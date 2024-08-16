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Крамер покидает Мёнхенгладбах со слезами на глазах

Через десять лет закончилась глава Кристофа КRAMера в «Боруссии Мёнхенгладбах». Уход заметно потряс преданного ветерана.

 and  John Stellmacher
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- Крамер покидает Мёнхенгладбах со слезами на глазах

Христоф Крамер прощался со своим любимым клубом со слезами на глазах. "Я сейчас очень расстроен. Прощаться не моя сильная сторона", - прокомментировал победитель Кубка мира 2014 в видео, выпущенном "Боруссией Мёнхенгладбах", объявившем о конце почти десятилетнего пребывания в клубе Бундеслиги.

Хотя расставание не было полной неожиданностью, оно явно было трудным для 33-летнего игрока. "Я himself actually promised not to cry, but I can't help it. Я каждый день приезжал сюда с улыбкой. У меня есть бесчисленные воспоминания, которые я не променял бы ни на что".

Расставание между клубом и культовой фигурой было завершено после длительных переговоров. Как объявил клуб, контракт Крамера, истекающий 30 июня 2025 года, был расторгнут. "Крис стал настоящим символом этого клуба за время своего пребывания и был одним из лиц, которые формировали "Боруссию Мёнхенгладбах" в последние годы. Мы благодарны за это", - сказал спортивный директор Роланд Виркус.

Крамер провел в регионе Нидеррейн десять лет, с кратким пребыванием в "Байере Леверкузен". С 2018 года он также работает телеэкспертом для ZDF на чемпионатах мира и Европы и считается одним из лучших в своей области.

Однако опорный полузащитник боролся под руководством тренера "Боруссии" Герардо Сеоане и столкнулся с сильной конкуренцией в команде. После окончания прошлого сезона Крамера проинформировали, что его уже сокращенное игровое время вряд ли увеличится. В прошлом сезоне он появился в 16 играх и начал только два.

Первоначальные переговоры о досрочном расставании не привели к результату, возможно, из-за его выгодного контракта. Теперь соглашение достигнуто всего за несколько дней до начала нового сезона. Подробности и его потенциальный новый клуб остаются неизвестными. "Я десять лет приезжал в "Боруссию-Парк" с улыбкой на лице и никогда не скрывал, насколько этот клуб, его фанаты и сотрудники значат для меня", - говорит Крамер. "Путешествие с "Боруссией" было невероятным и уникальным. К сожалению, оно теперь закончилось, но я также с нетерпением жду того, что меня ждет впереди", - сказал Крамер.

Несмотря на успешную карьеру телеэксперта, футбольная карьера Крамера в "Боруссии Мёнхенгладбах" была затруднена сокращенным игровым временем и жесткой конкуренцией, что побудило его рассмотреть возможность перехода в другую футбольную лигу. Переговоры об досрочном уходе из клуба finally увенчались успехом, дав ему возможность изучить новые возможности.

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