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Ковид-19 связан с повышенным риском депрессии, тревоги, ПТСР и различных заболеваний, согласно результатам исследования, причем невакцинированные люди являются наиболее уязвимой группой.

Острые симптомы Covid-19, как кажется, коррелируют с повышенной вероятностью развития последующих проблем с ментальным здоровьем, таких как депрессия и тревожные расстройства, а недавнее исследование подчеркивает, что эта связь наиболее отчетлива у людей, не прошедших вакцинацию против вируса.

 and  Ksenia Johnson
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Недавние исследования предполагают, что лица, не получившие вакцинацию от Covid-19, могут иметь...
Недавние исследования предполагают, что лица, не получившие вакцинацию от Covid-19, могут иметь повышенный риск развития психических расстройств, таких как депрессия и тревожные расстройства.

Ковид-19 связан с повышенным риском депрессии, тревоги, ПТСР и различных заболеваний, согласно результатам исследования, причем невакцинированные люди являются наиболее уязвимой группой.

Предупреждение: Если вы или кто-то, кого вы знаете, испытываете суицидальные мысли или проблемы с психическим здоровьем, обратитесь в службу 988 Суицидальной и кризисной линии, набрав 988, чтобы связаться с обученным консультантом, или поищите помощь на веб-сайте 988 Линии жизни.

В исследовании, опубликованном в среду в журнале JAMA Psychiatry, было установлено, что случаи расстройств психического здоровья чаще встречались в течение нескольких недель после диагностирования COVID-19, но увеличение было значительно меньше у вакцинированных по сравнению с невакцинированными. У невакцинированных повышенная частота проблем с психическим здоровьем сохранялась в течение года после тяжелого COVID-19.

Исследование также показало, что повышенная частота проблем с психическим здоровьем была выше и продолжительнее, если человек был госпитализирован из-за COVID-19, чем у тех, кто не был госпитализирован.

"Главным сюрпризом было то, что связь COVID-19 с последующими проблемами психического здоровья, похоже, ограничивалась тяжелым COVID-19, приводящим к госпитализации. Мало ассоциаций было обнаружено с последующими проблемами психического здоровья у тех, у кого не было госпитализации", - написал в электронном письме д-р Джонатан Стерн, автор исследования и профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Медицинской школе Университета Бристоля.

Исследователи из Медицинской школы Университета Бристоля и других учреждений в Великобритании обнаружили более сильные ассоциации у пожилых людей и мужчин по сравнению с молодыми возрастными группами и женщинами.

"Самая вероятная причина более сильных ассоциаций у пожилых людей заключается в том, что они с большей вероятностью разовьют тяжелый COVID-19, приводящий к госпитализации", - объяснил Стерн. "Это также может объяснить несколько более сильные ассоциации у мужчин, но у нас нет окончательного объяснения".

Исследование проанализировало данные электронных медицинских записей для трех групп взрослых в возрасте от 18 до 110 лет в Англии. Одна группа включала около 18,6 миллиона человек, диагностированных COVID-19 между январем 2020 года и июнем 2021 года, до вакцинации. Две другие группы - около 14 миллионов человек, вакцинированных, и около 3,2 миллиона человек, не вакцинированных, - были диагностированы COVID-19 между июнем 2021 года и декабрем 2021 года.

Исследователи идентифицировали количество людей в каждой группе, у которых после диагностирования COVID-19 были диагностированы проблемы с психическим здоровьем. Условия включали депрессию, генерализованные тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства пищевого поведения, зависимость, самоповреждение, суицид и другие серьезные расстройства психического здоровья, такие как шизофрения, биполярное расстройство и психотическая депрессия.

Депрессия была наиболее часто встречающимся расстройством психического здоровья в исследовании.

Частота депрессии была в 1,93 раза выше у тех, кто заболел COVID-19 до Availability of vaccines, в 1,79 раза выше среди невакцинированной группы и в 1,16 раза выше среди вакцинированной группы, согласно данным.

Общая частота депрессии оставалась повышенной в течение 28 недель и, в частности, до 102 недель у группы, заболевшей COVID-19 до availability of vaccines, согласно данным.

У тех, кто был госпитализирован из-за тяжелого COVID-19, была самая сильная ассоциация с депрессией. У тех, кто заболел COVID-19 до availability of vaccines, частота депрессии была в 16,3 раза выше после диагностирования COVID-19, если инфекция требовала госпитализации, по сравнению с 1,22 раза без госпитализации.

"Наши findings имеют значительные Implications для здравоохранения и обеспечения психического здоровья, так как серьезные расстройства психического здоровья ассоциируются с более интенсивными потребностями в медицинской помощи и более длительными последствиями для здоровья и других сфер", - заявила д-р Венексия Уокер, старший научный сотрудник в области эпидемиологии в Университете Бристоля и один из ведущих авторов исследования, в пресс-релизе.

Новое исследование было опубликовано во время "значительной волны COVID-19" в США. Уровни вирусной активности в сточных водах достигли самого высокого уровня, зарегистрированного с июля 2022 года, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, вероятно, скоро утвердит обновленные вакцины от COVID-19 для сезона осени и зимы.

988 Lifeline website.

Однако новые данные, возможно, не отражают текущую ситуацию, сказал д-р Дэн Баруч, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в Медицинском центре Бет-Израиль Деконес, который не участвовал в исследовании.

"Это исследование только рассматривает людей в 2020 и 2021 годах, в ранние до-омикрон дни пандемии. Поэтому применимость этих данных к текущей эпидемии не ясна, потому что в 2024 году у нас гораздо более высокий уровень популяционного иммунитета; большинство людей были заражены или вакцинированы несколько раз", - объяснил Баруч.

"Это очень différente население сейчас, чем оно было в 2020 и 2021 годах. Поэтому, хотя эта статья интересна и важна, она действительно отражает население в другое время пандемии, когда иммунитет людей был очень другой. Не ясно, в какой степени эти данные применимы к текущей эпидемии, которую мы имеем в 2024 году".

Новое исследование не является первым, которое показало, что COVID-19 связан с повышенным риском психических заболеваний, сказал д-р Зияд Аль-Али, клинический эпидемиолог в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который не участвовал в работе, но изучал последствия для психического здоровья у людей с COVID-19.

"Я думаю, что картина здесь ясна из этой статьи, и она совпадает с тем, что мы узнали за последние несколько лет о влиянии COVID на мозг - и это то, что он оставляет свой след на мозге, и здесь это проявляется в виде нескольких расстройств психического здоровья", - заключил Аль-Али.

Рост психических расстройств, связанных с тяжелыми случаями Covid-19, может быть вызван самим заболеванием или просто госпитализацией. Существуют исследования, свидетельствующие о том, что длительное пребывание в больнице при любом тяжелом заболевании может привести к повышенному риску диагностики новых психических расстройств в долгосрочной перспективе.

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Хотя это недавнее исследование не указывает, является ли связь специфичной для Covid-19 или просто следствием госпитализации в целом, Аль-Али считает, что оба фактора, скорее всего, способствуют этому.

"Когда люди попадают в больницу, они не едят как следует, не спят хорошо, это чуждая им среда, очень стрессовая. Может ли это повысить риск депрессии или расстройств стресса, среди прочего? Да, безусловно", - сказал он.

В статье, опубликованной в прошлом году в Ланцете Инфекционных заболеваний, Аль-Али и его команда изучили более 92 000 человек. Они обнаружили, что люди, госпитализированные из-за Covid-19, подвергаются повышенному риску различных психических расстройств, в отличие от тех, кто был госпитализирован из-за гриппа.

"Мы обнаружили, что люди, госпитализированные из-за Covid, имеют значительно более высокий риск серьезных неврологических проблем, в том числе нейропсихических расстройств и психических заболеваний. Если сравнить людей, госпитализированных из-за Covid, с теми, кто был госпитализирован из-за гриппа, становится очевидно, что в Covid есть что-то необычное или особенное, что повышает риск неврологических и психических проблем", - объяснил Аль-Али.

Исследование показало, что люди, госпитализированные из-за COVID-19, имеют более высокую и длительную частоту психических расстройств, в том числе депрессии, по сравнению с теми, кто не был госпитализирован. Поддержание хорошего психического здоровья важно для общего благополучия, и если вы или кто-то из вашего окружения испытываете трудности, ресурсы, такие как 988 Суицидальная и кризисная линия, могут предложить поддержку.

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