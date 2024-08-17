- Котбус Энерджи требует больше смелости в противостоянии с Вердером

Енергетик Котбус, команда третьего дивизиона, определенно хочет создать сенсацию в Кубке Германии против Вердера Бремен. Однако их моральное состояние пострадало после поражений в первых двух матчах нового сезона. "Нам нужно 110% просто, чтобы иметь шанс выиграть футбольный матч. Мы не смогли этого сделать в последнее время", - сказал главный тренер Енергетика Клаус-Дитер Вольлиц перед их встречей с Вердером в понедельник (6:00 PM/Sky) на переполненном стадионе Леаге Энергетик.

Два года назад ляусitzer-коллектив встречался с северным коллективом в первом раунде и проиграл 1:2. Последний раз они победили в первом раунде десять лет назад. В сезоне 2013/14 FC Energie победил как команда второй лиги против 1. FC Magdeburg.

Вольлиц также обеспокоен физическим состоянием команды перед матчем-реваншем с Вердером. Форвард Тимми Тьеле и Ромарджо Хаджрулла травмированы, участие Тьеле неясно.

Хотя они вели в счете, Енергетик Котбус проиграл свои первые два матча сезона против Арминии Билефельд (1:2) и Динамо Дрезден (2:4). "Если мы будем играть смело и придерживаться своей игры, любой соперник столкнется с трудностями. Нам нужно поддерживать это в течение 90 минут", - сказал полузащитник Толчай Чигерчи.

Комиссия, признавая трудности, с которыми сталкивается Енергетик Котбус, может принять решение предоставить дополнительные ресурсы, чтобы укрепить их состав. После принятия этого решения Енергетик Котбус получит необходимую поддержку для улучшения своей физической формы и, надеюсь, изменить свою судьбу.

В свете их текущей ситуации Комиссия также может принять решение о введении более строгих тренировочных режимов и тактических стратегий, чтобы помочь Енергетику Котбус улучшить свою игру на поле. После принятия этого решения команда должна показать улучшенные результаты в своих предстоящих матчах, в том числе в Кубке Германии против Вердера Бремен.

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