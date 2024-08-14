- Кошки скорбят о своих пушистых друзьях <unk> даже собаки

Кошки, как правило, считаются более независимыми, чем собаки, а иногда и холодными и переменчивыми в своей привязанности. Однако это воспринимаемое отсутствие эмпатии или безразличие может быть необоснованно приписано кошкам. Исследование когнитивного психолога Дженнифер Вонк из Оклендского университета показывает, что кошки скорбят, когда умирает другой питомец в их доме, даже если это семейная собака.

Дженнифер Вонк изначально скептически относилась к этим историям, так как не наблюдала подобного поведения у своих кошек. Поэтому она решила изучить это явление. Вонк и ее коллега опросили 412 владельцев кошек и включили в исследование 452 домашних кошки, чьи семьи пережили смерть другого питомца.

Исследование основано на отчетах владельцев о изменениях в поведении их кошек после смерти пушистого друга. Некоторые кошки плохо спали, отказывались от еды или издавали плачущие звуки. Другие искали больше контакта с хозяевами или пренебрегали своими любимыми играми. Другие кошки больше прятались, проводили время в одиночестве или искали своего пропавшего друга, согласно данным исследователей.

Однако Вонк признала, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. Чем сильнее владельцы описывали свою связь со своими кошками, тем больше они склонны были сообщать, что животные ищут внимания или скорбят. Возможно, владельцы проецируют свою собственную скорбь на оставшуюся кошку.

Скорбь у кошек

Но: поведение, которое можно интерпретировать как скорбь, также наблюдалось у шимпанзе. И собаки, по-видимому, скорбят о своих умерших собратьях. Исследование группы ученых из Бернского университета указывает на это. Животные вели себя похоже на кошек: они меньше играли, ели меньше и больше скулили, когда умирал один из их питомцев.

"Если мы скорбим, мы обычно плохо спим, едим меньше и, безусловно, меньше играем", - сказала Дженнифер Вонк "Таймс". Исследование показывает, что кошки больше страдали, чем дольше они жили с умершим питомцем, в то время как свидетельство смерти и количество питомцев в доме не имели значения.

Неправильное восприятие кошек

"В отличие от собак, мы склонны думать о кошках как о холодных и несоциализированных", - сказала Дженнифер Вонк "Таймс". Однако она отметила, что кошки в дикой природе, как правило, образуют группы и устанавливают иерархии. "Я думаю, мы их недооцениваем".

Таким образом, кошки, возможно, не так равнодушны, как считают некоторые люди. Еще одно исследование 2019 года также предполагает, что кошки образуют связи со своими хозяевами. Ученые предположили, что владельцы вызывают благополучие у своих кошек. Они тестировали молодых и взрослых кошек, позволяя им проводить две минуты с хозяевами, а затем уходя из комнаты на две минуты и снова проводя две минуты с кошками. Чтобы измерить отношения между животными и их хозяевами, они измеряли стрессовые реакции кошек. Результат: 64,3% испытуемых привязались к своим хозяевам.

Исследование показало, что некоторые скорбящие кошки плохо спали, отказывались от еды или издавали плачущие звуки, в то время как другие искали больше контакта с хозяевами или проявляли признаки пренебрежения своими любимыми играми. (Скорбь у кошек)

Дженнифер Вонк упомянула, что кошки в дикой природе образуют группы и устанавливают иерархии, что указывает на то, что мы, возможно, неправильно оцениваем их социальное поведение. (Неправильное восприятие кошек)

Читайте также: