Корпорация Уоррена Баффета входит в элиту миллиардеров.

В 1965 году Уоррен Баффет основал свою инвестиционную компанию. С тех пор ее акции выросли в среднем на 20% в год, обойдя основные индексы. Недавно компания вошла в число миллиардеров.

За несколько дней до своего 94-го дня рождения стоимость компании Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, превысила $1 трлн. Ее рыночная стоимость ненадолго достигла этой отметки, присоединившись к шести другим американским корпорациям, достигшим такого внушительного рыночного значения. До сих пор этот эксклюзивный клуб состоял только из технологических гигантов: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet (родительская компания Google), Amazon и Meta.

В отличие от этих технологических гигантов, Berkshire диверсифицирует свои инвестиции в различные секторы, такие как энергетика, производство, услуги и розничная торговля. Ее дочерние компании включают страховую компанию Geico, железнодорожную компанию BNSF, бренд беговых кроссовок Brooks, сеть быстрого питания Dairy Queen и издателя World Book Encyclopedia.

Баффет возглавляет Berkshire Hathaway с 1965 года. За это время его акции выросли более чем на 5 600 000%, что соответствует годовому росту примерно 20%, почти вдвое превышающему доходность широко диверсифицированного американского индекса S&P 500, включая дивиденды. Несмотря на то, что он подарил более половины своих акций на благотворительные цели с 2006 года, Баффет по-прежнему является крупнейшим акционером компании, владея примерно 14% ее акций.

Впечатляющая экономическая эффективность Berkshire Hathaway позволяет ей стабильно опережать основные индексы со среднегодовым ростом 20%. Благодаря этому успеху компания закрепила свое место среди мировых миллиардеров.

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