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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Корпорация больницы выражает свои желания для нации, включая соображения национального уровня.

Финансовые возможности Майнцского центра медицины университета нуждаются в расширении, поскольку в течение многих лет он работает без прибыли. Эта проблема является всего лишь одним проявлением трудностей, с которыми сталкиваются многие медицинские учреждения, подверженные влиянию нескольких...

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- Корпорация больницы выражает свои желания для нации, включая соображения национального уровня.

Из-за серьезных финансовых трудностей, с которыми сталкиваются многочисленные клиники, Ассоциация врачей Рейнланд-Пфальца добивается дополнительной поддержки от правительства в определенных областях. Например, стоит изучить, может ли государственный банк помочь больницам в кризисе, которые являются жизненно важными для оказания медицинской помощи, получить кредиты, прокомментировал CEO Андреас Вермтер агентству «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце. Другие штаты, такие как Тюрингия или Бранденбург, уже реализовали подобные программы. "Однако наше правительство скептически относится к этой идее."

В сущности, многие больницы в Рейнланд-Пфальце, а также несколько больниц по всей Германии, сталкиваются с проблемой того, что с 2022 года их доходы уже не покрывают значительно возросшие расходы. tanto затраты на персонал, как и материальные затраты существенно выросли в последние годы. По словам Вермтера, "Цены на медицинские услуги фиксированы и не могут свободно корректироваться, в отличие от автомобильной промышленности."

Примерно 60% больниц в штате ожидают убытков

Кроме того, Вермтер указал на проблемы в стационарном секторе, который является основным бизнесом больниц. Коэффициенты заполнения снижаются с 2019 года, так как все больше людей предпочитают амбулаторную помощь, а некоторые больничные отделения недозагружены из-за нехватки персонала. В связи с этими трудностями почти две трети больниц в Рейнланд-Пфальце прогнозируют дефицит в 2024 году, от крупнейшего университетского медицинского центра Майнца до самых маленьких больниц.

Ассоциация врачей призывает федеральную политику инициироватьзадним числом увеличение не менее чем на 4% базовых значений ставки штата, которые являются основой для цен на медицинские услуги больниц, начиная с 2022 года. Планируемое увеличение в рамках реформы больниц приходит слишком поздно и не может компенсировать рост расходов последних лет, заявил Вермтер. Необходим законопроект, в котором штаты должны оказывать большее давление на федеральное правительство. Он также надеется на влияние нового министра-президента Александра Швайцера (СДПГ).

Несомненно, финансирование операционных расходов является федеральной ответственностью, а не штатной. Однако Вермтер видит дополнительную возможность вмешательства на уровне штата в финансировании инвестиций. Штату требуется софинансирование в размере не менее 10% от соответствующей больницы для финансирования. Это может стать проблемой для многих больниц из-за их финансовых трудностей, что приведет к растущему инвестиционному отставанию.

В ответ на призыв Ассоциации врачей о дополнительной поддержке Комиссия может принять решение о предоставлении финансовой помощи для облегчения финансового бремени больниц в Рейнланд-Пфальце. Узнавая о критической роли больниц в оказании медицинской помощи, правительство штата может рассмотреть вопрос об упрощении требования к софинансированию в размере 10% для финансирования инвестиций, что поможет облегчить финансовую нагрузку на больницы, находящиеся в трудном положении.

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