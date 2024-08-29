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Короткое объявление Шолца о перерыве - "Только два часа, правда"

Летом канцлер объезжал округ перед выборами. Позже он посетил спортивный клуб в Потсдаме и рассказал истории о своем участии в единоборствах.

 and  Melissa Williams
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Оlaf Шольц, занимающий пост федерального канцлера и принадлежащий к партии СДПГ, ранее был связан с...
Оlaf Шольц, занимающий пост федерального канцлера и принадлежащий к партии СДПГ, ранее был связан с боевыми искусствами

- Короткое объявление Шолца о перерыве - "Только два часа, правда"

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) поделился коротким опытом занятий боевыми видами спорта, в частности боксом, во время визита в клуб борьбы. "Я занимался боксом с другом", - сказал Шольц во время посещения клуба борьбы "Германия" в Потсдаме. Опыт был недолгим: после "всего двух часов" Шольц повесил боксерские перчатки на гвоздь.

Основные физические занятия канцлера в основном связаны с греблей и бегом.

Он остался верен спортам, которые постепенно взял на себя, сказал Шольц. В основном это гребля и бег - занятия, которые он начал позже в жизни. Канцлер регулярно занимается спортом, часто бегает до трех раз в неделю, как он упомянул во время своего визита в клуб борьбы.

Во время своего приблизительно одного часового визита в клуб спорта Шольц наблюдал за тренировкой молодых борцов, отвечал на вопросы, спрашивал о их backgrounds и сделал несколько фотографий. В рамках своего летнего тура по своему бранденбургскому избирательному округу канцлер иногда заходит в клубы спорта. В прошлом году Шольц заглянул в боксерский клуб в Потсдаме, но не надел боксерские перчатки снова.

Несмотря на свой кратковременный опыт бокса в потсдамском клубе борьбы, любимые физические занятия канцлера Олафа Шольца - гребля и бег, которые он взял на себя позже в жизни. Во время своего летнего тура по Бранденбургу он иногда посещает клубы спорта, в том числе боксерский клуб в Потсдаме, но не надевал боксерские перчатки снова после своего кратковременного опыта в Потсдаме.

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