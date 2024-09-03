- Королевское родство теперь включает в себя четырехродные линии.

2 сентября из шведского дворца пришло неожиданное объявление: принц Карл Филипп (45) и его жена София (39) ждут своего четвертого ребенка, который должен родиться в феврале 2025 года. У пары уже есть трое сыновей: princes Александр (8), Габриэль (7) и Юлиан (3). Это делает их самую большую королевскую семью в Швеции, превзойдя короля Карла Густава (78) и королеву Сильвию (80), у каждого из которых трое детей, а также младшую сестру Карла Филиппа Мадлен (42) и кронпринцессу Викторию (47), у каждой из которых двое детей.

Это не такое уж редкое явление среди королевских семей. Несколько монархов, в том числе Карл Филипп и София, были благословлены четверыми детьми.

Большие королевские семьи в Дании, Бельгии и Иордании

Датские монархи особенно плодовиты. Король Frederik X (56) и королева Mary (52) имеют кронпринца Christians (18), принцессу Isabella (17) и близнецов принца Vincent и принцессы Josephine (13). Принц Joachim (55), брат короля, также имеет четверых детей. Он стал отцом двоих сыновей и дочери от первого брака и сына и дочери со своей второй женой, принцессой Marie (48).

Бельгийская королевская семья тоже большая. Король Philippe (64) и королева Mathilde (51) имеют двух дочерей и двух сыновей. Есть вероятность, что кронпринцесса Elisabeth (22) присоединится к их рядам.

Княгиня Каролина Монако (67) - еще одна мать четверых детей. От брака со Стефано Казираги (1960-1990) у нее есть сыновья Andrea (40) и Pierre (36) и дочь Charlotte (38). С третьим мужем, принцем Ernst Augustом Ганноверским (70), она родила дочь, принцессу Alexandra (25), в возрасте 42 лет в 1999 году.

Король Абдулла II бин Аль-Хусейн (62) Иордании и его жена, королева Рания (54), тоже родители четверых детей. У них есть два сына, кронпринц Hussein (30) и принц Hashem (19), и две дочери, принцессы Iman (27) и Salma (23).

Интересно, что королева Елизавета II (1926-2022), бывшая британская монархиня, тоже была матерью четверых детей. С мужем, принцем Филиппом (1921-2021), она имела троих сыновей и дочь.

Благородные с еще большим количеством детей

Исторически многие монархи имели много детей. Например, королева Виктория (1818-1901) Великобритании имела девятерых детей. Однако сегодня королевские семьи с более чем четырьмя детьми относительно редки. Великий герцог Henri (69) и великая герцогиня Maria Teresa (68) Люксембурга имеют пятерых детей. Немецкая графиня Stephanie von Pfuel (63) родила шестерых детей. К сожалению, их большая семья столкнулась с трагедией в 2019 году, когда их сын Charly погиб в результате ДТП в возрасте 26 лет.

В глобальном мире королевских семей Карл Филипп и София из Швеции присоединяются к другим уважаемым родителям с четверыми детьми. Датские монархи, возглавляемые королем Frederik X и королевой Mary, разделяют это отличие с Карлом Филиппом и Софией, так как у них тоже четверо детей.

Читайте также: