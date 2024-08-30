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КультураНовостиФредерик Х.

Королевский наследник отправляется в путешествие за границу

Кронпринц Дании Кристиан готовится к длительной зарубежной поездке в ближайшее время. Его пункт назначения - Восточная Африка, где он пробудет несколько месяцев.

 and  Ksenia Johnson
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Князь Кристиан собирается отправиться в Африку в ближайшее время.
Князь Кристиан собирается отправиться в Африку в ближайшее время.

Королевская датская экспедиция молодёжи продолжается

- Королевский наследник отправляется в путешествие за границу

Как объявил датский дворец 30 августа, будущий король Кристиан (18) Дании отправится в значительное международное путешествие без родителей, начиная с 4 сентября. Это путешествие в Восточную Африку продлится несколько месяцев.

В пресс-релизе упоминается, что кронпринц будет занят повседневными операциями на двух фермах. Эти обязанности варьируются от ручных задач до административной работы, предоставляя кронпринцу первыйhand опыт местной консерватории.

Традиция датской королевской семьи отправлять своих наследников на длительные международные поездки в юности является давней практикой. Эта традиция позволяет им расти и расширять горизонты. Король Фредерик сам отправился в экспедицию в Монголию в 1986 году и работал на винограднике в Калифорнии целый год с 1989 года, прежде чем начать свою военную карьеру. Королева Маргрете (84) в молодости совершила обширные путешествия в Азию и Южную Америку.

Сохранение приватности путешествия Кристиана

Датская королевская семья решила сохранить в тайне подробности поездки, в том числе точное местоположение и продолжительность. Это решение направлено на сохранение приватности 18-летнего принца во время его поездки. Принц ожидается обратно в Дании в декабре.

Родившийся как старший ребёнок короля Фредерика и королевы Марии, принц Кристиан стал наследным принцем после отречения своей бабушки и последующего восшествия на престол своего отца в январе 2024 года. В июне 2024 года он завершил своё образование в общественной школе в Орруп. Его день рождения приходится на 15 октября, отмечая его 19-й год.

Решение сохранить подробности поездки в тайне совпадает с опытом короля Фредерика X во время его экспедиции в Монголию и Калифорнию, где он также соблюдал низкий профиль.

Это частное путешествие для принца Кристиана следует по стопам его прадеда, короля Фредерика, который приобрел ценный опыт во время своих собственных международных экспедиций в юности.

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