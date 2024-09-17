Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри.

Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания из-за спорных фотографических практик. Недавний инцидент связан со снимком, опубликованным Букингемским дворцом 15 сентября, в честь 40-летия принца Гарри. Фотография, на которой Гарри смеётся во время поездки в Дублин в 2018 году с его бывшей супругой герцогиней Меган, заставила многих пользователей социальных сетей поверить, что Меган намеренно вырезали из фотографии. Однако дворец опроверг это через своего представителя, как сообщает британская "Независимая".

В июле 2018 года Гарри и Меган отправились в свою первую совместную зарубежную поездку в Дублин. Один из снимков, сделанных во время этого визита, стал предметом спора. Интересно, что официальное поздравление с днём рождения Гарри от дворца сопровождалось фотографией его одного с подписью "С днём рождения, герцог Сассекский!". Это сообщение также разместили принц Уильям и его жена Кэтрин в своей истории в Instagram.

Варианты фотографии

Хотя в архивах агентств есть разные версии фотографии, представитель дворца подтвердил, что в фотографии, использованной в поздравлении с днём рождения, не было изменений.

В свете напряжённых отношений между королевской семьёй и Гарри и Меган после их ухода из королевской семьи в 2020 году и последующих обвинений тот факт, что королевская семья вообще решила отправить поздравление, является примечательным шагом.

Этот инцидент не первый в королевской семье, связанный с фотографическим скандалом. Ранее в этом году было много шума вокруг фотографии на День матери принцессы Кэтрин. Фотография, на которой Кэтрин с тремя детьми, была удалена несколькими крупными новостными агентствами из-за обвинений в подделке. Позже принцесса призналась в социальных сетях, что её любительские навыки фотографии иногда приводят к экспериментам: "Я хочу извиниться за любое замешательство, вызванное семейным фото, которое мы разместили ранее. Иногда я экспериментирую с редактированием фотографий."

В свете скандала, когда спросили о решении использовать один снимок для поздравления с днём рождения Гарри, представитель дворца сказал: "Я не буду комментировать процесс принятия решений по выбору изображений."

Кроме того, после обратной связи принц Гарри и герцогиня Меган решили не комментировать фотографический инцидент публично, сосредоточившись на своей благотворительной работе и других проектах.

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