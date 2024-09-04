"Королевская красавица" "Принцесса очаровательная" уходит в одиночку

В июле, когда Леа Хоппенворт вступает в роль "Сладкой невесты Золушки" на RTL, у неё есть мечты найти настоящую любовь с одним из двадцати холостяков. Она отправляется в Таиланд для шоу, но, к сожалению, возвращается домой одна, точно так же, как и приехала. Это её дебют в формате реалити-шоу о знакомствах.

Для четвёртого сезона "Сладкой невесты Золушки" Леа Хоппенворт берет на себя роль главной героини, за которой следуют предыдущие обладательницы титула Ирина Шляух, Ханна Сёкеланд и Мадлен Матиас. Всего 19 женщин и один небинарный человек были готовы отправиться в путешествие по жизни вместе с 30-летней Леа. Однако финал сезона, доступный на RTL+ и транслируемый на VOXup в 10:10 вечера на следующей среде, содержит неожиданный поворот.

По мере того как конкурс подходил к концу, только Кристине и Маике оставались шансы завоевать сердце Хоппенворт. Последняя, будучи бывшей возлюбленной Хоппенворт, имела необычное начало их связи. Время, проведенное вместе в Таиланде, где снималось шоу, указывало на возможность возрождения любви - идея, которая стала реальной, когда Маике прошла в финал.

В конце концов, Хоппенворт стояла лицом к лицу с 28-летним барменом из Кёльна Кристине. Несмотря на их общие моменты, Хоппенворт решила отпустить: "Для этого пути я должна отпустить тебя. Он не дал мне той сильной романтической чувства, которое нужно сказать 'Давай начнем вместе' сегодня".

Кристина приняла поражение с достоинством: "Я благодарю за время, проведенное с тобой. Я понимаю твое решение. Я наслаждалась нашим временем вместе и желаю вам обоим всего наилучшего".

К сожалению, даже добрые пожелания Кристины не смогли возродить relationship между Хоппенворт и Маикой. Когда "Сладкая невеста Золушки" и копирайтер стоят друг против друга, Хоппенворт раскрывает свои чувства: "Я так отчаянно хотела отпраздновать comeback года с тобой в этом самом месте. Но твой инстинкт бегства пугает меня", - признается Хоппенворт со слезами на глазах.

Она отчаянно хочет четкого "да", боясь повторить прошлые ошибки и снова потерять Маику. "Я не могу вынести чувство ложиться спать каждую ночь с мыслью, что ты можешь не быть здесь завтра утром. Вот почему я должна отпустить тебя сегодня", - объясняет Хоппенворт, по лицу текут слезы, и Маика выглядит equally эмоционально.

Маика сохраняет самообладание во время их последующего разговора один на один, выражая благодарность за возможность воссоединиться. "Я абсолютно счастлива, что у нас была эта вторая попытка. Я действительно наслаждалась нашим временем вместе, и мы оба многому научились", - делится Маика. Многие люди отнесутся к этой ситуации, считает она: "Не всегда так просто отпустить людей, которых мы действительно ценим".

"Сладкая невеста Золушки" Хоппенворт делает печальный вывод: "Я поняла, что это просто не то, чего я хочу прямо сейчас. И я думаю, что лучше для меня признать: тогда я уйду отсюда одна, без сожалений или страхов".

Леа Хоппенворт и Маика были вместе примерно год перед началом съемок реалити-шоу о знакомствах. Однако их relationship внезапно закончилась, когда Хоппенворт "призраком" бросила Маику. Во время шоу стало ясно, что они имеют разные жизненные цели, такие как желание Маики иметь полиаморные отношения. Однако этого не произойдет. Вместо этого этот сезон "Сладкой невесты Золушки" предложил зрителям уникальный опыт: ни одна "Золушка" никогда не уходила из шоу без партнера раньше.

В мире телевидения RTL+ и VOXup стали популярными платформами для просмотра шоу, таких как "Сладкая невеста Золушки", которые транслируются на RTL.

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