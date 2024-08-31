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Королевская фигура принцесса Марта Луиза вступает в брак с Духовным Водителем Дуреком Верретом.

Наследница королевской семьи Норвегии и её американский партнёр скоро обменяются клятвами.

 and  Ksenia Johnson
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- Королевская фигура принцесса Марта Луиза вступает в брак с Духовным Водителем Дуреком Верретом.

Королевская любовь: Норвежская принцесса Мадлен Луиз (52) и её американский возлюбленный Дюрек Верретт (49) готовы стать мужем и женой сегодня. Дочь короля Харальда V и Верретт, гордящийся тем, что он шестой поколения шамана, обменяются клятвами на захватывающем фьорде Гейрангер. Он стремится помочь людям открыть свою внутреннюю духовную силу.

Празднования, которые начнутся с тёплого приёма в близлежащем Алсунде, морской прогулки по фьорду и ещё одного вечера перед свадьбой в Гейрангере, достигнут своего пика днём, согласно расписанию, опубликованному газетой "Верденс Ганг". Церемония бракосочетания запланирована на 13:00 в шатре на открытой площадке рядом с отелем, а приём последует позже в том же месте.

Новобрачных будет венчать реверенд Маргит Ловисе Холте, давняя подруга Мадлен Луиз. Великолепный пир начнётся в 18:30, с танцем невесты в 22:45, за которым последует грандиозная вечеринка.

Принц Кристиан с дамой рядом

Из примерно 350 приглашённых гостей на это особенное событие присутствуют король Харальд и королева Соня (оба 87 лет), а также младший брат Мадлен Луиз, кронпринц Хокон, и его жена кронпринцесса Метте-Марит (оба 51 года). Хокон и Метте-Марит также привезут своих детей, принцессу Ингрид Александру (20) и принца Кристиана (18) - Кристиана видели в Алсунде, улыбающегося и держащегося за руку девушку такого же возраста.

Из-за рубежа появятся шведская кронпринцесса Виктория с мужем принцем Даниэлем, её брат принц Карл Филипп и его жена принцесса София. Ожидается, что представители других королевских домов также посетят Гейрангер.

Второй поход к алтарю для Мадлен Луиз

Мадлен Луиз была замужем за писателем Ари Бёхном (1972-2019) с 2002 по 2017 год, и у них есть трое детей.

В 2019 году принцесса объявила о своих отношениях с Верреттом. С тех пор пара столкнулась со скандалами, в частности, из-за использования титула принцессы Мадлен Луиз в коммерческих целях, от чего она изначально отказалась в 2019 году. В 2022 году она сложила с себя все официальные обязанности перед королевским домом, чтобы более чётко отделить свою роль при дворе от своей коммерческой деятельности.

Подготовка к свадьбе также была омрачена скандалами, в том числе спорами о продвижении специально созданного свадебного джина и спорной эксклюзивной сделке с британским журналом "Hello!": пренебрегая всеми конвенциями, пара предоставила журналу эксклюзивные права на изображения за неразглашённую сумму, существенно ограничив доступ для местных СМИ. Кроме того, команда Netflix будет снимать на месте документальный фильм.

Расписание газеты "Верденс Ганг" mentions a boat journey through the fjord, which will be part of the festivities leading up to the wedding of ["The World's Gang"], referring to the royal couple Madeleine Louise and Durek Verrett.

Несмотря на скандалы, связанные с коммерческой эксплуатацией и ограничением доступа для местных СМИ, будущая невеста Мадлен Луиз и её жених Дюрек Верретт предоставили британскому журналу "Hello!" эксклюзивные права на изображения своей предстоящей свадьбы, став ["Миром"] в центре внимания.

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