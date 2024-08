- Королевская фигура принцесса Марта Луиза вступает в брак с Духовным Водителем Дуреком Верретом.

Королевская любовь: Норвежская принцесса Мадлен Луиз (52) и её американский возлюбленный Дюрек Верретт (49) готовы стать мужем и женой сегодня. Дочь короля Харальда V и Верретт, гордящийся тем, что он шестой поколения шамана, обменяются клятвами на захватывающем фьорде Гейрангер. Он стремится помочь людям открыть свою внутреннюю духовную силу.

Празднования, которые начнутся с тёплого приёма в близлежащем Алсунде, морской прогулки по фьорду и ещё одного вечера перед свадьбой в Гейрангере, достигнут своего пика днём, согласно расписанию, опубликованному газетой "Верденс Ганг". Церемония бракосочетания запланирована на 13:00 в шатре на открытой площадке рядом с отелем, а приём последует позже в том же месте.

Новобрачных будет венчать реверенд Маргит Ловисе Холте, давняя подруга Мадлен Луиз. Великолепный пир начнётся в 18:30, с танцем невесты в 22:45, за которым последует грандиозная вечеринка.

Из примерно 350 приглашённых гостей на это особенное событие присутствуют король Харальд и королева Соня (оба 87 лет), а также младший брат Мадлен Луиз, кронпринц Хокон, и его жена кронпринцесса Метте-Марит (оба 51 года). Хокон и Метте-Марит также привезут своих детей, принцессу Ингрид Александру (20) и принца Кристиана (18) - Кристиана видели в Алсунде, улыбающегося и держащегося за руку девушку такого же возраста.

Из-за рубежа появятся шведская кронпринцесса Виктория с мужем принцем Даниэлем, её брат принц Карл Филипп и его жена принцесса София. Ожидается, что представители других королевских домов также посетят Гейрангер.

Второй поход к алтарю для Мадлен Луиз

Мадлен Луиз была замужем за писателем Ари Бёхном (1972-2019) с 2002 по 2017 год, и у них есть трое детей.

В 2019 году принцесса объявила о своих отношениях с Верреттом. С тех пор пара столкнулась со скандалами, в частности, из-за использования титула принцессы Мадлен Луиз в коммерческих целях, от чего она изначально отказалась в 2019 году. В 2022 году она сложила с себя все официальные обязанности перед королевским домом, чтобы более чётко отделить свою роль при дворе от своей коммерческой деятельности.

Подготовка к свадьбе также была омрачена скандалами, в том числе спорами о продвижении специально созданного свадебного джина и спорной эксклюзивной сделке с британским журналом "Hello!": пренебрегая всеми конвенциями, пара предоставила журналу эксклюзивные права на изображения за неразглашённую сумму, существенно ограничив доступ для местных СМИ. Кроме того, команда Netflix будет снимать на месте документальный фильм.

