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Королевская фигура принц Гарри и супруга Меган участвуют в уроке барабанного играния в Колумбии

Принц Гарри и Меган в настоящее время в Колумбии, а на их расписании следующейдесlama - занятие по ударным инструментам.

 and  Carmen Simpson
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Пару королей Гарри и Меган встречают с учеными в Картахене
Пару королей Гарри и Меган встречают с учеными в Картахене

- Королевская фигура принц Гарри и супруга Меган участвуют в уроке барабанного играния в Колумбии

Принц Гарри и Меган, герцогиня, погрузились в музыкальную сцену Колумбии во время своей четырехдневной поездки. По приглашению вице-президента Франсии Маркес они завершили свое путешествие в Картахене 17 августа. Их последней целью была местная школа барабанщиков, Escuela Tambores de Cabildo, известная тем, что охраняет культурное наследие Картахены, в частности, ее афро-колумбийские корни и традиционное барабанщичество.

По прибытии сассексов встретили барабанные ритмы и выступление. Затем они погрузились в дискуссию о значении школы, как сообщает журнал "People". В знак благодарности ученик подарил сассексам миниатюрную деревянную лодку, символизирующую прибрежный город и пляжи Картахены.

Принц Гарри и Меган присоединились к барабанному сеансу

Затем их пригласили поиграть на барабанах, под руководством учеников и в сопровождении Маркес и ее партнера. Фотографии показали королевскую чету сидящей рядом с детьми, оживленно играющей на инструментах. Маркес похвалила энтузиазм Меган, сказав: "Я люблю широкую улыбку Меган. Ее энтузиазм очевиден".

После их барабанного сеанса местные жители снова выступили, и Маркес произнесла речь, подчеркивающую важность сохранения традиций для поддержания культурной идентичности Колумбии. Она признала Гарри и Меган влиятельными сторонниками борьбы с несправедливостью.

Третий образовательный визит

Школа барабанщиков в Картахене стала третьим образовательным учреждением, посещенным ими во время поездки в Колумбию. В Боготе они общались со студентами в чартерной школе, обсуждая плюсы и минусы социальных сетей, а затем практиковали испанский с классом дошкольников.

Так как принц Гарри и Меган, как дети короля Карла III и его жены, больше не являются официальными членами британской королевской семьи, их визит происходит от имени их фонда Archewell. Их основной фокус в Колумбии был связан с проблемой кибербуллинга и онлайн-дискриминации. Поскольку Колумбия присоединилась к сообществу наций Игр Непокоренных Гарри в 2022 году, он также встретился с участниками и сыграл в сидячий волейбол с ними.

Принц Гарри продемонстрировал свой ритм во время барабанного сеанса, показав свою страсть к музыке за пределами своих королевских обязанностей. Позже Меган с энтузиазмом присоединилась, заслужив похвалу от вице-президента Маркес.

После своего захватывающего барабанного выступления принц Гарри и Меган были признаны за их борьбу против несправедливости, еще больше подчеркивая их роль в продвижении образования и выявлении важности культурного наследия.

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