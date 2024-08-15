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Королева американского инди-фильма, Джена Роулендс, умерла.

С такими фильмами, как "Женщина под действием" или "Глория", режиссер Джон Кассаветис сделал свою жену звездой. Джина Роулендс стала королевой indie-фильмов. Теперь она умерла в возрасте 94 лет.

 and  Carmen Simpson
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Киношный мир оплакивает потерю американской актрисы Дженны Роулендс
Киношный мир оплакивает потерю американской актрисы Дженны Роулендс

- Королева американского инди-фильма, Джена Роулендс, умерла.

Джина Роулендс, известная своими светлыми волосами, ледяными голубыми глазами и чарующей улыбкой, была провозглашена королевой американского независимого кино. Режиссер Джон Кассаветис, скончавшийся в 1989 году, однажды восторженно сказал: "Джина subtil, деликатна, она волшебница. Она прямолинейна и тверда. Она может все". Пара, состоявшая в браке более трех десятилетий, с Кассаветисом, открывшим и обожавшим Роулендс, сотрудничала над успешными фильмами, такими как "Женщина под влиянием" (1974) и "Глория" (1980), сделав Роулендс звездой, номинированной на премию "Оскар". Сейчас, в возрасте 94 лет, Роулендс ушла из жизни.

Агентство талантов WME, представляющее сына Роулендс, Ника Кассаветиса, подтвердило ее смерть немецкому пресс-агентству. Она скончалась в среду в Индиан Уэллс, Калифорния, как сообщают американские СМИ.

Режиссер Ник Кассаветис (65) объявил в июне, что его мать страдала от болезни Альцгеймера несколько лет. Он снял Роулендс в романтической драме 2004 года "Телефонная книга", где она сыграла пожилую женщину по имени Элли, страдающую болезнью Альцгеймера в доме престарелых. Фильм рассказывает о молодой Элли (Рейчел МакАдамс) и ее великой любви, Ноа (Райан Гослинг).

Актриса, жена бизнесмена Роберта Форреста с 2012 года, продолжала работать в свои поздние годы. "Я очень рада, что продержалась так долго", - сказала она "Хаффингтон Пост" в 84 года. "Говоря об этом вслух, это звучит очень старо. И это так. Но ты все еще можешь получать удовольствие".

Семья Роулендс глубоко укоренена в киноиндустрии. Ее мать, леди Роулендс, также была актрисой, и оба родителя поддерживали ее карьеру. Все трое детей Роулендс и Кассаветиса - Ник, Александра и Зои - последовали за родителями в киноиндустрию.

"Я люблю актерство, потому что ты можешь прожить сто жизней", - сказала Роулендс "Лос-Анджелес Таймс" в 2014 году. "Тебе не нужно проводить всю свою жизнь только с собой". Ее роли всегда были сложными - от проститутки в "Лицах" (1968), первом успехе Кассаветиса, до одинокой музейной работницы Минервы в "Минни и Московице" (1971), философского профессора для Вуди Аллена в "Другой женщине" (1988) или голливудского агента для Джима Джармуша в "Ночи на Земле" (1991).

Сначала Роулендс больше думала о театре, чем о фильмах, но когда Кассаветис заинтересовался независимым кино, все изменилось. Они встретились в актерской школе в Нью-Йорке, и это была любовь с первого взгляда. Они поженились в 1954 году. Пара боролась за финансирование своих фильмов, часто путешествуя из конца в конец по США с друзьями, чтобы заинтересовать владельцев кинотеатров и публику в своих проектах.

"Кино было нашей жизнью. Это были дикие, интенсивные годы. Самые лучшие годы моей жизни". Смерть Кассаветиса в 1989 году в возрасте 59 лет оставила Роулендс опустошенной. Она чувствовала себя как зомби и потребовалось почти два года, чтобы снова играть. Оглядываясь назад, у нее нет сожалений. "Мне очень повезло. Я действительно".

За свои роли в "Женщине под влиянием" (1974) и "Глории" (1980), оба снятые ее мужем, она была номинирована на "Оскар", но не выиграла. В 2015 году Киноакадемия удостоила 85-летнюю актрису почетным "Оскаром" за ее достижения в кино.

Директор Ник Кассаветис, сообщая о диагнозе Альцгеймера своей матери в июне 2021 года, снял Джину Роулендс в роли Элли, пожилой женщины, борющейся с болезнью, в романтической драме 2004 года "Телефонная книга". Несмотря на вызов, номинированные на "Оскар" роли Роулендс в фильмах, таких как "Женщина под влиянием" и "Глория", по-прежнему празднуются, а Киноакадемия удостоила ее почетным "Оскаром" за достижения в кино в 2015 году.

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