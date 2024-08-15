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Королева американского инди-фильма, Джена Роулендс, умерла.

С такими фильмами, как 'Женщина под влиянием' или 'Глория', режиссер Джон Кассаветис сделал свою жену звездой. Джина Роуленд стала иконой. ritorn шестьдесят лет.

 and  Viktoria Klein
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Мир кино оплакивает потерю инди-знаменитости Джины Роулендс
Мир кино оплакивает потерю инди-знаменитости Джины Роулендс

Ей исполнилось 94 года. - Королева американского инди-фильма, Джена Роулендс, умерла.

Блондинка с ледяными глазами и обольстительной улыбкой: Джену Роулендс называли королевой американского независимого кино. "Джену тактична, деликатна, она - чудо. Она прямолинейна и тверда. Она может все", - восторгался покойный режиссер Джон Кассаветис. В течение более трех десятилетий они были женаты, и Кассаветис был открывателем и самым большим поклонником Роулендс. С успешными фильмами, такими как "Женщина под влиянием" (1974) или "Глория" (1980), он сделал ее критически признанной и номинированной на "Оскар" звездой. Теперь Роулендс ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Джену Роулендс боролась с болезнью Альцгеймера

Агентство талантов WME, представляющее сына Роулендс Ника Кассаветиса, подтвердило смерть актрисы агентству DPA. Она скончалась в Индиан-Уэллс, Калифорния, как сообщают американские СМИ.

Режиссер Ник Кассаветис объявил в июне, что его мать страдала от болезни Альцгеймера несколько лет. Он снял Роулендс в романтической драме 2004 года "Записки из подполья", в которой она сыграла пожилую женщину по имени Элли, страдающую болезнью Альцгеймера в доме престарелых. Фильм рассказывает о молодой Элли (Рейчел МакАдамс) и ее большой любви Ноа (Райан Гослинг).

Актриса, которая вышла замуж за бизнесмена Роберта Форреста в 2012 году, продолжала работать до поздних лет. "Я очень рада, что прожила так долго", - сказала она изданию "Хаффингтон Пост" в возрасте 84 лет. "Когда ты произносишь это вслух, это звучит очень старо. И это так. Но ты все еще можешь получать удовольствие".

Семья Роулендс глубоко укоренена в киноиндустрии. Ее мать, леди Роулендс, также была актрисой, и оба родителя поддерживали ее карьерные планы. Все трое детей Роулендс и Кассаветиса - Ник, Александра и Зое - последовали за своими родителями в киноиндустрию.

100 жизней Джену Роулендс

"Я люблю актерство, потому что ты можешь прожить 100 жизней", - сказала Роулендс "Лос-Анджелес Таймс" в 2014 году. "Тебе не нужно проводить всю свою жизнь только с собой". Ее персонажи всегда были очень многогранными - будь то проститутка в "Лицах" (1968), одинокая сотрудница музея Минерва в "Минни и Московице" (1971), профессор философии для Вуди Аллена в "Другой женщине" (1988) или голливудский агент для Джима Джармуша в "Ночи на Земле" (1991).

На самом деле, она никогда не думала о фильмах, только о театре, сказала Роулендс. "Но потом Джон заинтересовался независимыми фильмами, и все изменилось". Они встретились в актерской школе в Нью-Йорке, и это была любовь с первого взгляда для Роулендс и Кассаветиса. Они поженились в 1954 году. Так радикально независимо от больших денег - и их ограничений - в Голливуде хотел быть этот новаторский бунтарь, что у пары были трудности с финансированием своих фильмов. Часто им приходилось ездить из конца в конец по США с друзьями, чтобы заинтересовать владельцев кинотеатров и публику в своих проектах.

"Кино было нашей жизнью. Это были дикие, интенсивные годы. Самые лучшие годы моей жизни". Шок от смерти Кассаветиса в 1989 году в возрасте 59 лет после длительной болезни длился долго. Она чувствовала себя как зомби, сказала Роулендс позже. Ей почти два года понадобилось, чтобы вернуться перед камерой. Оглядываясь назад, она ничего не сожалеет, сказала она однажды. "Мне очень повезло. Я действительно повезло".

За свои роли в успешных фильмах "Женщина под влиянием" (1974) и "Глория" (1980), оба снятые ее мужем, она была номинирована на "Оскар" каждый раз, но ушла без награды. В 2015 году Киноакадемия удостоила тогда 85-летнюю актрису почетным "Оскаром" за ее достижения в карьере.

Несмотря на борьбу с болезнью Альцгеймера, Джену Роулендс продолжала играть в фильмах, в том числе в роли пожилой женщины, страдающей заболеванием, в "Записках из подполья", снятом ее сыном Ником Кассаветисом. После своей актерской карьеры Роулендс выразила радость от игры различных персонажей, сказав: "Я люблю актерство, потому что ты можешь прожить 100 жизней".

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