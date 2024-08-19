Король Карл III разделил монету с пчелами

Власть короля Карла III над британской валютной сценой набирает обороты, особенно в отношении банкнот и монет. Центральный банк сейчас выпускает почти три миллиона новых фунтов стерлингов, украшенных изображением короля. Эти монеты подчеркивают приверженность монарха охране окружающей среды, что видно в выборе дизайна.

К его второму году правления изображение короля Карла III finally появляется на британских фунтах. Королевский монетный двор объявил, что будет выпущено около трех миллионов таких монет. Одна сторона монеты представляет собой пару пчел, символизирующих любовь монарха к природе и охране окружающей среды. Королевский портрет короля представлен на другой стороне. С ноября 2023 года в обращении находится 50-пenny монетка с атлантическим лососем.

Как заявила Барбара Морган, ответственный директор Королевского монетного двора, "Наша цель - сделать дизайн всех номиналов монет поводом для осмысленных дискуссий о сохранении этих ключевых видов". Другие монеты с изображением короля, которые будут постепенно вводиться, также подчеркивают приверженность главы государства охране окружающей среды.

На монете в 1 пенни изображен полевой мышонок, на монете в 2 пенса - рыжая белка. На монете в 5 пенсов изображен дубовый лист, на монете в 10 пенсов - золотая фазан, а на монете в 20 пенсов - тупик. На монете в 2 фунта изображены национальные цветы четырех стран-составляющих Великобритании: роза (Англия), нарцисс (Уэльс), чертополох (Шотландия) и клевер (Северная Ирландия).

В общей сложности будет выпущено 2,975 миллионов монет по одной фунту через банки и почтовые отделения. Карл правит как британский король, взойдя на трон после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Монеты с изображением Елизаветы по-прежнему находятся в обращении и остаются действительными. Изображение короля Карла III также появилось на банкнотах с июня.

Новые дизайны монет короля Карла III продолжают приверженность монархии охране окружающей среды, что видно по включению пчел и других видов на монетах. Сообщение монархии об охране окружающей среды еще больше усиливаются использованием этих символов на монетах во время правления короля Карла III.

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