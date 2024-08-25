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ОбществоНовостиЛагерь в джунглях

Кора Шумахер предпочитает вернуться к прежнему имени, Бринкман.

 and  Carmen Simpson
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Кора Бринкман хочет повторно подать заявку на участие в Джангл-кампе. К сожалению, прошлый сезон...
Кора Бринкман хочет повторно подать заявку на участие в Джангл-кампе. К сожалению, прошлый сезон был прерван после всего лишь трех дней из-за вопросов, связанных со здоровьем.

Кора Шумахер предпочитает вернуться к прежнему имени, Бринкман.

После объявления Ральфа Шумахера о своей сексуальности между ним и его бывшей женой Корой разгорелся жаркий спор, в котором звучали обвинения в обмане и разглашении личных разговоров. Теперь Кора хочет двигаться вперед и отказаться от своей бывшей фамилии Шумахер, как она сообщила на RTL+.

Подобно Амире Али, бывшей партнерше Оливера Пochtера, которая недавно решила вернуться к своей девичьей фамилии "Али" во время выступления на "Schlag den Star" в прошлую субботу вечером, Кора также, кажется, рассматривает возможность дистанцироваться от фамилии своего бывшего мужа. 47-летняя Кора объявила об этом в субботу вечером во время шоу "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach".

Кора появилась на RTL+ после ухода из джунглей в этом году как участница обычного лагеря джунглей. Ее появление удивило зрителей, так как она была представлена как Кора Бринкманн, ее девичья фамилия. Кажется, Кора планирует вернуться к использованию своей девичьей фамилии. Когда ее спросили, является ли она теперь официально миссис Бринкманн, Кора Шумахер ответила: "Нет, но я планирую подать заявку на участие в джунглях в следующем году как Каролина Бринкманн".

"Так похоже на новое начало для вас", - заметила Оливия Джонс, ведущая и ведущая, на что Кора Шумахер ответила: "Что-то в этом роде". Она выразила желание начать все заново в будущем. Она также выразила желание вернуться в джунгли, но на этот раз она надеется быть "здоровой, чувствовать себя хорошо, счастливой и веселой, как была Каролина".

Кора Шумахер участвовала в "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" на RTL в январе этого года, но покинула лагерь добровольно на третий день из-за проблем со здоровьем. Возможно, она имеет в виду это, когда выражает желание снова участвовать в лагере, но на этот раз "здоровой". Шумахер не назвала причину своего решения вернуться к девичьей фамилии Бринкманн во время "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Однако она недавно участвовала в жарком споре в социальных сетях со своим бывшим мужем.

После того, как Шумахер первоначально заявила в интервью, что узнала о отношениях Ральфа с Этьеном только из его публичного заявления, Ральф Шумахер поделился предполагаемой частной перепиской 16 августа, которая, казалось, указывала на то, что Кора не говорит всей правды. В ответ Кора Шумахер опубликовала свою собственную частную переписку 24 августа, которая, казалось, указывала на то, что Ральф не был полностью честен о своих отношениях с Этьеном уже в апреле 2023 года. Согласно переписке, Ральф уже был в отношениях со своим нынешним партнером в апреле 2022 года.

Во время своего пребывания на RTL+ Кора Шумахер заявила, что планирует принять участие в лагере джунглей под своей девичьей фамилией Каролина Бринкманн в следующем году. После того, как она покинула лагерь джунглей из-за проблем со здоровьем ранее в этом году, Кора, похоже, планирует вернуться, надеясь на более здоровый и счастливый опыт.

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