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Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.

 and  Max Becker
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Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.

Конечно, Корра Шумахер не была довольна методом Раффаэля Шумахера, которым он прояснил свою сексуальность. Она взорвалась в Instagram, обвиняя бывшего мужа в нарушении своей частной жизни, опубликовав частный чат в WhatsApp в качестве доказательства своих утверждений. Корра указала, что уже десять лет борется в судах с Раффом из-за якобы нарушения своих личных прав, но он теперь открыто вторгается в них. В общем и целом, она назвала его жалким за то, что он опустился до публикации незаконных сообщений в WhatsApp, чтобы прикрыть правду.

Этот взрыв произошел после первого интервью Корры с тех пор, как Рафф публично объявил о своей сексуальности более месяца назад. В интервью, опубликованном в "Der Spiegel", Корра заявила, что, как и вся Германия, узнала об ориентации Раффа из СМИ. Ее обидело то, что Рафф не нашел в себе силы сообщить ей об этом лично. "Я не должна была узнавать из СМИ", - сказала она, "он даже не сказал ничего вроде 'Привет, Корра, извини' или 'Я не знал, как тебе сказать' или 'Я действительно заботился о тебе'. Ничего".

Рафф Шумахер не остался в стороне от этих обвинений. Он защищался в своем Instagram, даже доходя до обвинений Корры во лжи. Он поделился частным чатом, утверждая, что Корра поздравила его и его нового партнера Этьена в сентябре 2023 года, предполагая, что они поженились. "В общем, я рад за тебя", - написала она в чате, среди прочего.

Однако Корра не согласилась с интерпретацией Раффа. "Ты прекрасно знаешь, что ты представил Этьена мне как своего помощника", - ответила она, разозлившись. "Это сообщение в WhatsApp было моей последней попыткой узнать правду от НЕГО".

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, Корра Шумахер выразила обеспокоенность действиями Раффа по отношению к частной жизни их семьи. Она упомянула, что они были семьей для своих детей, и действия Раффа влияют на восприятие их отцом детьми. Кроме того, Корра подчеркнула свою надежду на то, что Рафф уважает их общее прошлое и чувства детей, сказав: "Нам как семье заслуживает лучшего, чем это".

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