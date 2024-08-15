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Кооперативы и банки поддерживают Байву

Баява, глобальный поставщик агробизнеса, преуспела. Необходима для фермеров и продовольственной обеспеченности в нескольких странах, она теперь предоставляет первоначальную помощь.

 and  Elizabeth Wells
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Помощь кризисным предприятиям - Кооперативы и банки поддерживают Байву

Тяжело задолженный концерн Baywa, нагруженный миллиардами долгов, получает поддержку от банков-кредиторов и основных акционеров в виде краткосрочного финансового вливания более чем в полмиллиарда евро. Это делается для того, чтобы смешанная группа, важная для фермеров и продовольственного снабжения, особенно в южной Германии, оставалась ликвидной. Согласно заявлению Baywa, пакет помощи имеет несколько компонентов, в основном это займы, общая сумма которых составляет около 400 миллионов евро.

Основные банки-кредиторы предоставляют мостинговый заем в размере 272 миллионов евро, действительный до конца сентября с опцией продления до конца декабря. Основные акционеры Baywa — участвующие компании кооперативов в Баварии и Австрии: Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) и Raiffeisen Agrar Invest (RAIG) — вносят акционерные займы в размере 125 миллионов евро. С другой стороны, Baywa продает свою 45-процентную долю в BRB банку DZ Bank и BRB за 120 миллионов евро. Кроме того, входит продажа зерна и меньшей доли компании на общую сумму 30 миллионов евро в Австрию.

Финансовые долги более пяти миллиардов евро

Baywa, выросшая из кооперативного движения, имеет краткосрочные и долгосрочные финансовые долги около 5,6 миллиарда евро. Непосредственной причиной текущего кризиса является сочетание роста процентных ставок и слабых условий мировой экономики. Из-за быстрого роста процентных ставок бремя процентов Baywa за два года, с 2021 по 2023 год, утроилось и составило 362 миллиона евро. Начало этого года также было дорогим: только в первом квартале этого года Baywa выплатила банкам 97 миллионов евро процентов.

Предстоит долгосрочная реструктуризация

Baywa временно избавилась от своих финансовых трудностей, но это не значит, что проблема решена навсегда. К середине сентября ожидается отчет о реструктуризации компании, подготовленный консалтинговой фирмой Roland Berger, нанятой управлением. В свете миллиардов долгов маловероятно, что консультанты порекомендуют продолжать все как есть. Скорее всего, они посоветуют продать акции компании, чтобы вернуться на более устойчивую почву.

Наследие расширения на кредит

Долги S-Dax компании в основном относятся к периоду руководства бывшим CEO Клаусом Йозефом Лутцем, который недавно отказался от ответственности в интервью "Süddeutschen Zeitung". Президент Палаты промышленности и торговли Баварии занимал пост CEO Baywa до весны 2023 года. Под его руководством компания трансформировалась из纯粹 торговой компании сельскохозяйственной продукции в смешанную группу, представленную во всем мире.

Активна в 50 странах

Лутц расширил новое направление бизнеса возобновляемых источников энергии, с одной стороны. Сегодня Baywa r.e., крупный участник, планирует и эксплуатирует солнечные и ветровые парки в нескольких странах. С другой стороны, он значительно расширил сельскохозяйственный бизнес. Теперь Baywa работает в 50 странах, и ее коллапс мог бы вызвать беспокойство на глобальном сельскохозяйственном рынке.

Baywa может не быть известным названием, но ее яблоки узнаваемы

Даже многие потребители, незнакомые с названием Baywa, узнают продукцию компании: под руководством Лутца Baywa стала основным владельцем новозеландского производителя яблок Turners & Growers (T&G), который управляет плантациями на всех континентах и продает свои фрукты в 60 странах. Два сорта яблок T&G "Энви" и "Джаз" часто встречаются на полках немецких супермаркетов.

Акционеры-кооперативы вносят вклад в финансовое спасение Baywa акционерными займами на общую сумму 125 миллионов евро. Чтобы гарантировать ликвидность Baywa, жизненно важную для фермеров и продовольственного снабжения в южной Германии, среди основных акционеров проводятся кооперативные действия.

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