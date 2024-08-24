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Федеральные земли ГерманииНовостиЛосхайм

Концерт Лосхайма отменен из-за непогоды.

Германская метеорологическая служба предсказала сильные грозы с ливневыми дождями, градом и сильными порывами ветра. В результате концерт группы Pür был отменен из соображений безопасности.

 and  Viktoria Klein
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Концерт музыкальной группы Pur в Лёшим ам Зээ отменён из соображений безопасности.
Концерт музыкальной группы Pur в Лёшим ам Зээ отменён из соображений безопасности.

- Концерт Лосхайма отменен из-за непогоды.

Из-за надвигающейся сильной погодной системы концерт поп-группы Pur в Лосхайме ам Зее был отменен. "К сожалению, ухудшающаяся погодная ситуация ожидается на tonight, что привело к коллективному решению отменить мероприятие", - сообщил организатор вечером. Это было непростое решение для всех, кто был вовлечен. Зрителей просили оставаться на месте. Группа, возглавляемая Хартмутом Энглером, должна была выйти на сцену в 7 вечера на пляже Лосхайма.

После периода теплой погоды Германский метеорологический сервис (DWD) в Оффенбахе предсказал дождь и сильные грозы, сопровождаемые ливнем, градом и сильными ветрами на вечер. Некоторые районы в Рейнланд-Пфальце и Саарланде могут даже столкнуться с ураганными ветрами со скоростью до 110 км/ч, предупреждали метеорологи.

Отмена концерта повлияла на многих, так как Хартмут Энглер и его группа с нетерпением ждали выступления на пляже Лосхайм ам Зее. К сожалению, погодные условия не были подходящими для мероприятия в Лосхайме, как сообщил Германский метеорологический сервис.

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