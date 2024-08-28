- Концептуальный план или план с обратным порядком.

Есть места, где в отелях пропускают номер 13, иногда гонщики стартуют с номера 14 вместо 12 на гонках, а авиакомпании вроде Lufthansa пропускают ряд 13. После крупного события кто-то из лагеря может подумать: "Если бы не было 13-го дня..."

Лагерь выживания в джунглях: Торстен Легат — бунтарь

Давайте разберемся: после своего интенсивного испытания Торстен Легат загадочно намекнул, кто может быть следующей жертвой, пока туман ночи кружился вокруг. Его туманные комментарии, вероятно, были понятны только ему. Он хотел преподать урок, заставить людей задуматься о том, что может произойти. Честно говоря, у лагеря уже есть достаточно времени, чтобы размышлять о загадках жизни, им не нужен урок для этого.

Данни и Кадер доказали свою сообразительность, отправившись на поиски сокровищ. Они переносили жидкость из одного места в другое, используя ведра на головах, создавая странное зрелище, смешивающее элементы Рыцаря Ржавого и Лорда Шлема, или как сказал Кадер: "Ты выглядишь как королева". Они давали твердые ответы о длине стороны квадрата, но вопрос о том, из чего сделаны изюм, озадачил их. Нет, это не финики. В конце концов, они смогли найти сундук с сокровищами, полный чипсов на год, что привело лагерь в восторг от чипсов.

С этим подъемом они могли выдержать обсуждение о восприятии ролей Молы, которое было обещано накануне. Всплыли некоторые неожиданные взгляды, которых не ожидаешь от современного поколения: жена Молы — королева, но он — закон. Нет места для феминизма, и где все женские кровельщики и инженеры? Это мужской мир! Мужчинам стоит быть осторожными с тем, что они говорят, как говорят. К счастью, в некоторых домах было достаточно чипсов, чтобы заглушить такие разговоры звуками хруста чипсов.

В лагере воняет

Не было много шума, чтобы заглушить запах, от штанов Гигги до носков Сары было много странных запахов. Гигиена лагеря — это повторяющаяся тема, как и вопрос сексуальных признаний. На этот раз Гигги раскрыл некоторые шокирующие возрастные различия — ему было 19, а ей 56 — нет ничего удивительного, что Ян Кёппен схватил классику Маффай "Es war Sommer" на гитаре.

Но это было только начало. В разговоре о сексе Гигги раскрыл некоторые интересные сведения о своих сексуальных предпочтениях — он не мог вынести, когда женщины били его. Но когда Торстен Легат ударил его, он не показал никаких проблем. Это не было случайностью; это было для усиления удовольствия перед шоуdown на этом зловещем 13-м дне. В "Джангл Челлендж" "Шлимминг-Пул" команда Гигги/Торстен соревновалась против команды Мола/Эрик, с максимальными условиями существования: не все вернутся в лагерь после подводного ужаса.

Среди букмекеров Гигги и Торстен, скорее всего, бы получили лучшие шансы, а подготовка Эрика к йоге рук и умеренный подход Молы к пульсу покоя получали лишь шансы аутсайдера. Но иногда вещи не идут так, как ожидается, и они не пошли здесь. Эрик и Гигги справились с девятью звездами с спокойствием, как будто они были обучены Жаком Кусто, в то время как Гигги и Торстен, с всеми хлопками и толчками, не могли сосредоточиться и в итоге оказались в невыгодном положении.

Это означало не только "проваленный тест", но и выбывание. Кого-то нужно было убрать, и Эрик и Мола решили, что это Торстен. Любимец фанатов, ловелас, человек с самыми высоко закатанными штанами всех времен, теперь превратился в груду отчаяния, легенда в своем праве. "Нет проблем", — настаивал он сквозь слезы. "Молодец", — мог бы сказать Давид Ортега, если бы мог.

Неизвестно, имел ли Торстен в виду что-то вроде "все возможно?" после своего "пробуждения". Сначала в лагере воцарилась зловещая тишина. Но это не продлится долго. Фракция женщин быстро оправится, как и Мола и его мужской дом престарелых. Карты будут перетасованы.

В обсуждении о гендерных ролях некоторые лагеря выразили взгляды, которые могут показаться устаревшими в современном мире, например, жена — королева, а муж — закон. Это можно интерпретировать как отражение традиционных гендерных ролей.

Уход Торстена из лагеря вызвал разговоры о изменениях в гендерных ролях и ожиданиях, с некоторыми лагерями, выражающими надежду, что это может стать сигналом для переоценки этих ролей.

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