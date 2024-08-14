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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспортное средство

Контрольные действия: Почти 70 000 ударов молнии на юго-западе

Полиция неоднократно специально целенаправленно преследовала превышающих скорость. На этот раз несколько дней по всей стране. Некоторые теперь вынуждены считаться с запретом на вождение.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Молнии ударяют примерно 70 000 раз в КлемскомGermany в течение недели европейского контроля.
Молнии ударяют примерно 70 000 раз в КлемскомGermany в течение недели европейского контроля.

- Контрольные действия: Почти 70 000 ударов молнии на юго-западе

За время недели контроля скорости по всей Европе в Юго-Западном регионе было оштрафовано 69 244 автомобиля за превышение скорости. Более 11 200 водителей превысили разрешенный лимит скорости более чем на 21 километр в час, что существенно превышает лимит, как объявил министр внутренних дел Томас Штробль (ХДС) в Штутгарте. 814 водителям грозит запрет на вождение. 57 290 человек были оштрафованы за превышение скорости до 20 километров в час.

Штробль заявил, что вместе они тормозят безрассудных водителей, чтобы сделать дороги безопаснее. "Избыточная скорость является основной причиной смертельных аварий". В 2023 году 152 человека погибли по этой причине, что составляет 41% всех дорожных смертей в регионе.

Регион Юго-Запад наблюдал высокое количество нарушений скорости, с 69 244 автомобилями, оштрафованными во время недели контроля скорости. Чтобы решить эту проблему, 814 водителям грозит запрет на вождение из-за их избыточной скорости.

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