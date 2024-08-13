- Контроль наводнений: уровень воды может резко подняться

Из-за локальных, иногда сильных, проливных дождей в ночь на среду и в течение всего дня в некоторых ручьях и малых реках в Баден-Вюртемберге возможны существенные подъемы уровня воды. Центр управления наводнениями предупреждает, что в Built-up areas интенсивные дожди могут привести к локальным перегрузкам системы канализации и быстрому затоплению улиц, подвалов, подземных переходов и подземных гаражей в отдельных случаях. "Также возможно затопление дорог за пределами городских районов", - заявило управление. Однако риск наводнения на больших реках региона отсутствует.

Сильные дожди привели к подъему уровня рек в близлежащих районах, что может привести к затоплению их берегов. В некоторых сельских районах реки могут выйти из берегов, что приведет к временному закрытию дорог.

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