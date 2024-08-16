- Контракт в Гладбахе расторгнут: Кристоф Крамер проливает слезы, чтобы попрощаться

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Преждевременное расставание победителя чемпионата мира по футболу Кристофа Крамера и клуба Бундеслиги «Боруссия Мёнхенгладбах» завершилось после длительных переговоров. Как объявил клуб в пятницу, контракт с 33-летним Крамером, который должен был действовать до 30 июня 2025 года, расторгнут. «Крис стал настоящей фигурой для идентификации этого клуба за время, проведенное с нами, и был одним из лиц, которые формировали «Боруссию Мёнхенгладбах» в последние годы, за что мы ему благодарны», - сказал спортивный директор Роланд Виркус.

Крамер играл в регионе Нижний Рейн в течение десяти лет и провел два года в «Байере Леверкузене». С 2018 года он также работает экспертом на ЗДФ на чемпионатах мира или Европы и считается одним из лучших экспертов на станции.

Однако опорный полузащитник испытывал трудности под руководством тренера «Боруссии» Герардо Сеоане и столкнулся с сильной конкуренцией в команде. Еще до конца прошлого сезона Крамеру сказали в нескольких беседах, что его уже сокращенное игровое время вряд ли увеличится. В прошлом сезоне Крамер сыграл в 16 матчах и выходил в стартовом составе только два раза.

Кристоф Крамер называет свое время в «Гладбахе» «невероятным»

Первоначальные переговоры о преждевременном расставании не увенчались успехом из-за его выгодного контракта. Однако соглашение было достигнуто незадолго до начала нового сезона. Подробности условий и возможного нового клуба не разглашаются. «Я десять лет ездил на «Боруссия-Парк» с улыбкой на лице и никогда не скрывал, что это клуб, его болельщики и сотрудники значат для меня», - говорит Крамер. «Путешествие с «Боруссией» было невероятным и уникальным. К сожалению, оно теперь закончилось, но я также с нетерпением жду того, что меня ждет впереди», - добавил Крамер.

Следующее заявление сделал Кристоф Крамер о своем времени в «Боруссии Мёнхенгладбах»: «Я десять лет ездил на «Боруссия-Парк» с улыбкой на лице и никогда не скрывал, что это клуб, его болельщики и сотрудники значат для меня». После длительных переговоров к контракту Крамера с «Боруссией Мёнхенгладбах» было добавлено: «Расторгнут», положив конец его десятилетнему пути с клубом.

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