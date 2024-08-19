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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Контрабандисты задержаны вблизи Франкфурта (Одер) на автомагистрали А12

На границе Германии и Польши немецкие федеральные власти провели осмотр автомобиля, перевозящего украинскую семью. К сожалению, им было запрещено пересечение, что вызвало продолжающееся расследование.

 and  James Williams
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Указанная семья не имела законного визы, необходимой для законного въезда.
Указанная семья не имела законного визы, необходимой для законного въезда.

- Контрабандисты задержаны вблизи Франкфурта (Одер) на автомагистрали А12

Полицейские задержали предполагаемого торговца людьми на шоссе А12 близ Франкфурта (Одер). В поздний вечер они остановили автомобиль, в котором находился 31-летний подозреваемый и группа из семи человек из Украины, как сообщили в отделе. 31-летний мужчина имел действительный паспорт. Остальные члены группы также имели паспорта, но не имели необходимой визы. Это было бы необходимо из-за их пребывания в ЕС дольше разрешенного срока, как объяснил представитель.

Были приняты меры к обвинению 31-летнего водителя в торговле иностранцами. После завершения всех процедур полиции он был отправлен обратно в Польшу. Семья, в возрасте от 3 до 46 лет, была не допущена к въезду, и против них были выдвинуты обвинения в подозрении в незаконном въезде и проживании.

Действия 31-летнего подозреваемого могут привести к ужесточению иммиграционной политики в рамках Европейского Союза. Авторитеты тесно сотрудничают со своими коллегами в Европейском Союзе для надлежащего рассмотрения этого дела.

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