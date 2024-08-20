- Контрабандист задержан с семью собаками на границе.

Власти освободили семь собак, незаконно перевозимых, на пункте контроля близ чешской границы в Верхнем Пфальце. Эти щенки были обнаружены в грузовом отсеке фуры близ Фурт-им-Вальде, как сообщила полиция. Все документы на этих животных были поддельными, и отсутствовали документы, необходимые для коммерческой перевозки домашних животных.

Ветеринарная служба осмотрела этих животных после прохождения пункта контроля в субботу, и они были переданы в приюты для животных. Медицинские заключения показали, что среди этих животных нет травм или заболеваний.

Трое пассажиров фуры в возрасте 35, 38 и 51 лет теперь предстанут перед судом по обвинению в нарушении Закона об обращении с животными и Закона о перевозке животных. Сербская троица была освобождена под залог.

В ходе расследования инцидента было установлено, что перевозка собак была связана с нарушениями в сфере транспортных и телекоммуникационных правил. Отсутствие необходимых документов для коммерческой перевозки домашних животных указывало на плохую коммуникацию и координацию между перевозчиком и соответствующими властями.

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