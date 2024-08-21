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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Конституционные гарантии не позволяют проиграть "Альтернативной партии"

 and  Michael Bootcampf
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В Веймаре Конституционный суд Тюрингии отклонил ходатайство о срочности, поданное партией AfD.
В Веймаре Конституционный суд Тюрингии отклонил ходатайство о срочности, поданное партией AfD.

- Конституционные гарантии не позволяют проиграть "Альтернативной партии"

Фракция, связанная с АФД в ландтаге, безуспешно пыталась предотвратить установку наблюдательного комитета по надзору за конституционной защитой. Эта попытка была отклонена, как подтвердил Конституционный суд Веймара. Вопрос здесь касается комиссии парламентского надзора, которая начала свою работу с четырьмя членами вместо предварительно согласованных пяти в соответствии с решением судей, согласно ландтагу.

Решение суда было принято без письменных разъяснений из-за срочности дела. Более подробная информация по этому вопросу будет предоставлена позже.

Теперь комитет приступил к работе.

АФД, классифицированная как правоэкстремистская группа, находящаяся под наблюдением ведомства защиты конституции Тюрингии, считает создание неполно укомплектованного комитета по надзору за ведомством защиты конституции несоответствующим парламентским надзором и грубым нарушением своих прав. Ранее на выборах в ландтаге АФД предпринимала неоднократные неудачные попытки получить место в комитете. Однако после изменения правил кандидаты от Левых и Зеленых также столкнулись с подобными препятствиями.

По словам ландтага, председателем комитета по надзору была избрана депутат от СДПГ Доротея Маркс, а ее заместителем - депутат от ХДС Райнхард Вальк.

При поддержке двух третей голосов члены от СДПГ, ХДС и FDP были назначены в комитет по конституционной защите. Проблемы с составом комиссии парламентского надзора сохраняются уже много лет.

АФД считает решение ландтага о создании неполно укомплектованного комитета по надзору за ведомством защиты конституции нарушением своих прав, учитывая их неудачные попытки получить место в комитете в прошлом. Несмотря на их возражения, председателем комитета была назначена депутат от СДПГ Доротея Маркс, и ландтаг успешно сформировал комитет с поддержкой двух третей голосов, включая представителей от СДПГ, ХДС и FDP.

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