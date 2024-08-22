Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн Хармсен, тренер второй лиги из Йены, отметил, что "правый сдвиг и политическое развитие" становятся все более значительным фактором.

Текущие опросы показывают, что ультраправые экстремисты из партии AfD лидируют на предстоящих выборах в сентябре в Тюрингии, получив 30% голосов. За ними следуют ХДС с 21% и BSW.

Флориан Гут, тренер третьей лиги из Эрфурта, разделяет похожие впечатления. Он находит, что сдвиг вправо является проблемой во время переговоров с молодыми немецкими игроками с миграционным прошлым. Игроки и их семьи часто поднимают эту тему на ранних этапах обсуждения. Опасения по поводу расизма и усиления ультраправых экстремистов распространены, что приводит к большому недоверию, особенно в Тюрингии.

Хармсен и Гут имеют личный опыт столкновения с ультраправым экстремизмом, хотя это было в прошлом. Однако они видят в этом предупреждающий знак. "Должны быть определенные ценности и нормы, которым все следуют. Если границы продолжают переходить и это принимается как норма - это недопустимо", - сказал Хармсен. Он также отметил растущую терпимость к популизму. "Должны быть базовые правила, и они не должны меняться так сильно", - добавил он.

По словам Гута, единство является ключевым в борьбе с этой проблемой. "Но важно укрепить наше общественное единство и не позволять нам быть разделенными ультраправыми популистами, которые пытаются эксплуатировать недовольство людей", - подчеркнул тренер.

Озабоченность, выражаемая тренерами спортивных команд в Тюрингии, выходит за рамки баскетбола, так как многие спортсмены различных видов спорта упоминают влияние политической обстановки на их решения. Рост популярности ультраправых партий, таких как AfD, в спортивных переговорах может привести к неловким дискуссиям о политике и потенциальной дискриминации.

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