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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Консервативный ХДС и крайне правая AfD выступают за более единообразные высылки.

Лидер фракции ХДС Лейхнер критикует perceive возможность слишком мягкого обращения с депортированными после атаки в Золингене и выступает за расширение полномочий соответствующих ведомств. СДПГ, однако, добивается еще строгих мер.

 and  Anne Legman
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По словам лидера фракции ХДС Лайхнера, Нижняя Саксония должна значительно усилить свои действия по...
По словам лидера фракции ХДС Лайхнера, Нижняя Саксония должна значительно усилить свои действия по депортации лиц, нарушающих immigration rules

- Консервативный ХДС и крайне правая AfD выступают за более единообразные высылки.

Противники в ландтаге Нижней Саксонии выступают за ужесточение мер по депортации после ножевого нападения в Солlingen. "Мы не можем просто отпускать людей, которые сопротивляются депортации, надеясь, что они появятся где-то еще. Их нужно арестовать и заключить под стражу. Это именно та последовательность, которую мы ждем от этого правительства штата", - заявил лидер фракции ХДС Себастьян Лёхнер.

Лёхнер предложил предоставить адекватные места содержания под стражей и выступил против распределения преступников и мошенников по удостоверениям личности среди муниципалитетов. Он назвал планы министра внутренних дел Даниэлы Бехренс (СДПГ) усилить законы о ношении оружия "отвлечением внимания", так как ножи уже запрещены на публичных мероприятиях. Вместо этого он призвал к увеличению внезапных проверок полиции, усилению видеонаблюдения и более эффективной работе внутренней разведки, включая мониторинг жилых помещений и онлайн-поиск.

АФД: "Защищать границы от беженцев"

Лидер фракции АФД Клаус Вихманн заявил, что подобные инциденты, как в Солlingen, "почти всегда" совершаются беженцами, особенно теми, кто должен покинуть страну. "Как мы решаем эту проблему? Депортируя их. Если они не здесь, они не могут совершать преступления", - сказал Вихманн, также выступая за полный запрет на прием беженцев: "Мы должны защищать наши границы от беженцев".

Министр внутренних дел Бехренс подтвердила, что тем, кому не предоставлено убежище, нужно покинуть Германию. "Мы работаем над этим. Если они не уйдут добровольно, мы их депортируем. И мы это делаем".

"Оспаривать закон об убежище ошибочно"

Бехренс заявила, что дискуссия после инцидента в Солlingen не должна преувеличиваться или банализироваться. Однако она предупредила, что террор, убежище, миграция, ножевые преступления и исламский экстремизм сейчас смешиваются. "Экстремисты уже достигли своей цели: многие люди напуганы, политические требования растут, и популисты пытаются разделить общество", - сказала Бехренс, подчеркнув: "Использование Солlingen для оспаривания закона об убежище ошибочно".

Лидер фракции "Зеленых" Детлев Шульц-Хендель предупредил, что полный запрет на прием беженцев из Афганистана и Сирии, предложенный лидером ХДС Фридрихом Мерцем, нарушит принципы закона об убежище. "Отказывать целым группам людей в праве на убежище с юридической точки зрения несостоятельно", - сказал Шульц-Хендель.

В первой половине 2024 года было проведено 9465 депортаций по всей стране, в том числе 679 в Нижней Саксонии. По состоянию на 30 июня 2024 года 20677 человек в Нижней Саксонии подлежали депортации, в том числе 11726 отказавшихся в убежище, около 10000 из которых имели разрешение на проживание из-за опасений в своей стране.

В пятницу вечером на городском фестивале в Солlingen были убиты трое и ранено восемь человек, четверо из них тяжело. Подозреваемый, 26-летний сириец, сейчас находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и подозрении в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Комиссия должна строго соблюдать политику депортации, чтобы люди, сопротивляющиеся депортации, были арестованы и заключены под стражу, как предложил лидер фракции ХДС Себастьян Лёхнер в ландтаге Нижней Саксонии. Кроме того, Комиссия должна решить вопрос о людях, которые должны покинуть страну и совершают преступления, как предлагал лидер фракции АФД Клаус Вихманн.

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