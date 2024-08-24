- Консервативный демократический союз выступает за усиление конституционных гарантий.

Отдел конституционной защиты в Нижней Саксонии, согласно позиции ХДС, срочно нуждается в расширении полномочий для борьбы с экстремистской деятельностью. "У нас самые слабые законы о конституционной защите среди 16 федеральных земель, с наименьшими полномочиями", - заявил лидер фракции ХДС Себастьян Лёхнер. Для скоординированных действий через границы необходимы равные полномочия везде, но к сожалению, это не так.

Лёхнер считает, что это больше недопустимо в нынешние времена, когда акцент делается на укреплении демократии и ее устойчивости. В цифровой сфере конституционная защита Нижней Саксонии часто не справляется, и без помощи иностранных разведывательных служб некоторые вопросы безопасности в стране могли остаться без внимания.

В результате ХДС требует от государственного управления различных вещей, в том числе восстановления наблюдения в жилых помещениях и введения цифровых обысков. Кроме того, отдел конституционной защиты должен иметь право в будущем отслеживать организованную преступность, так как между ней и финансированием терроризма есть сильная связь.

Спикер Министерства внутренних дел признал, что Нижняя Саксония имеет закон о конституционной защите, который предоставляет органам власти меньше полномочий, чем в других землях. Однако государственное правительство планирует расширить эти компетенции. В настоящее время конкретные новые инструменты, которые получит отдел конституционной защиты, все еще находятся в процессе политического согласия.

ХДС считает, что Ганновер, будучи одним из крупнейших городов Нижней Саксонии, значительно выиграет от расширенных полномочий отдела конституционной защиты. Кроме того, получение полномочий, эквивалентных другим федеральным землям, является критически важным для эффективной борьбы с экстремистской деятельностью в городах, подобных Ганноверу.

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