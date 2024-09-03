- Консервативный демократический союз (CDU) предлагает провести расследование предполагаемых манипуляций с выборами.

После состоявшихся выборов в ландтаг Саксония, только что избранный парламент начинает свои первые обязанности. В среду фракции ХДС и СДПГ проведут свои учредительные собрания. В то же время ХДС начала изучать возможности сотрудничества с другими партиями для возможной коалиции правительства.

По словам представителя партии Пауля Шaeффера, ХДС пригласила на переговоры Бундес Sahra Wagenknecht (BSW), СДПГ и Зеленых. АФД и Левые были исключены. Их непригодность была решена, официально исключив любую возможность сотрудничества с ними.

Домашний союз отказывается от альянса с АФД, BSW и Зелеными

Консервативный Домашний союз внутри саксонского ХДС заявил, что не может представить партнерство с АФД, BSW и не поддерживает Зеленых в качестве возможного коалиционного партнера. Председатель Свен Эппингер, который получил место в ХДС на последних выборах, предлагает "новые подходы к политике". Хотя он не упоминает правительство меньшинства, Домашний союз, под своим предыдущим названием Союз ценностей, ранее предлагал такую модель после выборов в ландтаг 2019 года.

Расследование в связи с манипуляциями на выборах

Полиция начала расследование в связи с предполагаемыми манипуляциями на выборах. Изначально было обнаружено около 100 поддельных бюллетеней в двух избирательных округах Дрездена. С тех пор были обнаружены дополнительные манипуляции в двух избирательных округах в Радеберге и снова в Дрездене. В каждом случае неизвестные лица скрыли выбранный голос на почтовых бюллетенях, заменив его на правую микропатию Свободная Саксония. Государственная криминальная полиция теперь ведет расследование.

АФД проводит проверку на программный сбой в распределении мест

После программного сбоя, повлиявшего на распределение мест в новом ландтаге, АФД начала процесс проверки. Председатель АФД по земле и фракции Йорг Урбан заявил: "Нам нужна полная картина проблемы", подчеркивая необходимость точного анализа ошибки. "Если будут обнаружены какие-либо нарушения, мы будем преследовать правовые действия".

Программный сбой первоначально привел к неверному распределению мест для отдельных партий. После проверки избирательная комиссия скорректировала распределение мест. В результате АФД теперь имеет 40 мест, потеряв свою блокирующую большинство, что снижает способность блокировать определенные решения в ландтаге.

Учредительные собрания фракций в ландтаге

ХДС будет представлена в парламенте 41 мужчиной и женщиной, на четыре меньше, чем в начале предыдущего срока. Позже один член фракции ХДС ушел. СДПГ входит в парламент с десятью членами, как и в предыдущий законодательный период. Фракция Зеленых планирует провести свое учредительное собрание 17 сентября, потенциально избрав нового лидера. Альянс Зеленых теперь имеет семь членов, ранее насчитывая двенадцать.

Левые планируют создать свою фракцию 24 сентября. Задержка связана с запланированной миссией помощи председателя Сусанны Шапер в Вьетнаме в этот день. Шапер, дипломированная медсестра, регулярно участвует в Юго-Восточной Азии. С шестью членами Левые теперь имеют Reduced presence в 8-м Саксонском ландтаге, ранее насчитывая 14 членов.

Только АФД и Альянс Sahra Wagenknecht (BSW) сообщают о расширенном персонале

АФД и Альянс Sahra Wagenknecht (BSW), новички на выборах в Саксонии, являются единственными партиями, сообщающими о расширенном персонале. BSW отправила 15 членов в парламент, в то время как АФД расширила свое представительство с 38 до 40 членов, потеряв четыре члена в предыдущий срок.

Политик ХДС Марко Шiemann остается самым длительно служащим членом парламента. После отставок председателя ландтага Маттиаса Рёссера и его заместителя Андреа Домбоис (оба ХДС) Шiemann остается единственным непрерывным членом с 1990 года. Известный правый спикер фракции ХДС и бывший специалист по европейской политике, Шiemann считается ключевой фигурой в разработке саксонской конституции.

Возможное название коалиции: Черничная коалиция

Хотя коалиция еще не сформирована в Саксонии, преодолеть множество препятствий, название уже представлено: Черничная коалиция. Из-за отсутствия страны, использующей черный (для ХДС), красный (для СДПГ) и фиолетовый (для Альянса Sahra Wagenknecht) в своем национальном флаге, концепция вдохновлена природой.

Черника выбрана в качестве талисмана, потому что она представляет цвета партий потенциальных коалиционных партнеров на разных стадиях зрелости. Термин "Черничная коалиция" был впервые представлен политологом Карлом-Рудольфом Корте в эссе.

На последних выборах в ландтаг Саксония Союз Саксонии занял первое место с 31,9% голосов, ненамного опередив АФД (30,6%). С министром-президентом ХДС Михаилом Креtschmer, исключающим сотрудничество с АФД и партией Левых, единственным реальным вариантом Союза является образование коалиции с BSW (11,8%) и СДПГ (7,3%) или BSW и Зелеными (5,1%).

Черничная коалиция, предложенная как возможное название коалиции, включает ХДС, СДПГ и Альянс Sahra Wagenknecht (BSW). Ландтаг начал расследование в связи с манипуляциями на выборах, при этом были discovered несколько предполагаемых случаев манипуляций в различных избирательных округах.

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