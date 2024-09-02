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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Консервативный демократический союз (CDU) остается непоколебимым: никакого сотрудничества с Альтернативной для Германии (AfD)

С 1990 года Саксонская ХДС стабильно держит власть или возглавляет правительство, эта тенденция, скорее всего, сохранится. Однако партии предстоит непростая задача по формированию коалиции на этот раз.

 and  Alex Stellmacher
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Генеральный секретарь ХДС Диркс предсказывает долгие переговоры по созданию правительства.
Генеральный секретарь ХДС Диркс предсказывает долгие переговоры по созданию правительства.

- Консервативный демократический союз (CDU) остается непоколебимым: никакого сотрудничества с Альтернативной для Германии (AfD)

ХДС в Саксонии сохраняет свою позицию, выраженную в 2019 году, и продолжает придерживаться ее на выборах в ландтаг, как заявляет генеральный секретарь ХДС Александр Диркс. Даже после выборов в ландтаг эта позиция остается твердой. Диркс не любит термин «огневая стена», так как он дает возможность АФД позиционировать себя как жертв и мучеников. АФД идентифицирует себя через «жесткую критику реальных или мнимых недостатков». По мнению Диркса, АФД следует обращаться как с любой другой оппозиционной партией, а не выделять ее для особого внимания. Он не считает АФД буржуазной партией.

По словам Диркса, ХДС участвовал в выборах в ландтаг, чтобы стать доминирующей силой и обеспечить стабильность в штате. Результаты выборов также подчеркивают разделенность штата и важность сосредоточения на социальном единстве. «Я убежден, что через интенсивные переговоры можно сформировать большинство правительства в Свободном государстве Саксония».

Диркс не стал обсуждать конкретные перспективы коалиции для Союза. Математически партнерство с Альянсом за прогресс (BSW) и СДПГ возможно. ХДС будет изучать общие позиции и потенциальные компромиссы с BSW через переговоры. «В конечном итоге, этому штату нужна стабильное правительство, и мы готовы взять на себя эту ответственность».

На выборах в ландтаг Саксонии ХДС получил 31,9% голосов, всего на 1,3% больше, чем АФД (30,6%). BSW получил 11,8%, за ним следуют СДПГ (7,3%) и «Зеленые» (5,1%). «Левые» получили лишь 4,5%, но все же попали в ландтаг благодаря двум прямым мандатам в Лейпциге. В результате распределение мест в ландтаге следующее: ХДС 41, АФД 40, BSW 15, СДПГ 10, «Зеленые» 7, «Левые» 6, Независимые 1.

В свете разделенных голосов на недавних выборах в ландтаг Диркс подчеркивает необходимость большинства правительства для поддержания стабильности в Саксонии. Несмотря на то, что ХДС и АФД оба получили значительное количество голосов, Диркс остается непреклонным в отношении обращения с АФД как с любой другой оппозиционной партией.

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