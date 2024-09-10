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Консервативный демократический союз (CDU) назначил Александра Диркса президентом парламента штата.

Христианско-демократический союз (ХДС) поддерживает выдвижение новой генерации на заметное место в Свободном государстве, считая 36-летнего Александра Диркса будущим президентом Земельного парламента, как они заявляют.

 and  Anthony Ross
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- Консервативный демократический союз (CDU) назначил Александра Диркса президентом парламента штата.

Александер Диркс выбран в качестве потенциального следующего президента Ландтага ХДС

Дирксу было поручено быть будущим президентом Ландтага его партией, как сообщается в заявлении. Он получил 76% голосов, согласно заявлению. Исторически, крупнейшая группа в парламенте, в данном случае христианские демократы, имеет право предложить кандидата на пост президента Ландтага.

Лидер фракции Кристиан Хартманн похвалил Диркса, назвав его "подходящим для этой важной роли". Несмотря на свой молодой возраст, Диркс - опытный парламентарий, который традиционно объединяет различные точки зрения. "Александер Диркс стоит за укреплением социальной единства и имеет способность выполнить эту задачу беспристрастно", - добавил Хартманн.

Доверенный помощник Кречмера

Диркс родом из Баден-Вюртемберга, окончил школу в Дрездене и получил степень магистра искусств в "Политике в Европе" в Хемнице. С 2017 года 36-летний Диркс работает генеральным секретарем земельного союза ХДС. Диркс известен как доверенный советник министра-президента Михаэля Кречмера. В Ландтаге он заработал репутацию эксперта в области социальной и здравоохранительной политики.

Предыдущий президент Ландтага Маттиас Рёсслер (69) не баллотировался на переизбрание на последних выборах в землю. Избрание президента состоится на первой сессии нового Ландтага, последняя возможная дата - 1 октября. Для избрания требуется простое большинство голосов от 120 депутатов.

На состоявшихся в прошлую субботу выборах в землю Саксония победила Саксонская унион, получив 31,9% голосов, что немного больше, чем у АФД - 30,6%.

Роль Диркса как доверенного помощника министра-президента Михаэля Кречмера и его экспертиза в области социальной и здравоохранительной политики в Ландтаге, безусловно, будут полезны при предстоящих efforts партии по укреплению социальной единства, как предложил лидер фракции Кристиан Хартманн. С потенциальной номинацией Диркса на пост следующего президента Ландтага ХДС стремится сохранить свое влияние на продвижение единства и эффективного управления в парламенте.

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