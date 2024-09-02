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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия еще не приняла решение о применении статьи 93 (2) Договора.

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
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- Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

Лидер левых в Тюрингии Ульрике Гроссе-Рёттинг считает, что обязанностью ХДС является превращение сложных результатов выборов в структуру большинства правительства. Как вторая по силе партия после АФД, они несут ответственность за создание необходимых условий для этого. Гроссе-Рёттинг повторила свою требование после встречи в Эрфурте, призывая ХДС, стремящийся к власти в Тюрингии, пересмотреть свои отношения с левыми и соответственно разрешить свою несовместимость.

Министр-президент левых Бодо Рамелов заявил, что будет выполнять свои полномочия как напрямую избранный законодатель и защищать интересы своих избирателей в ландтаге в предстоящий законодательный период. Несмотря на неудачу своей партии на выборах в воскресенье, Рамелов смог удержать свой округ в столице Тюрингии.

Нет политических амбиций

Рамелов объявил о поддержке работы нового руководства фракции --- "как левый, в Тюрингской левой". Поговаривают о возможном уходе Рамелова из левых --- "Я никогда не думал об уходе из своей партии". Рамелов продолжит как министр-президент до образования нового правительства.

Предложенная модель коалиции ХДС, БСВ, СДПГ, обсуждавшаяся до выборов, гарантировала бы 44 места, но не имела большинства в ландтаге Тюрингии из-за одного отсутствующего депутата. Рамелов уже выразил поддержку созданию правительства в ночь выборов, при условии, что другие партии заинтересованы --- "Я сделаю все, чтобы создать правительство большинства".

Комиссия еще не приняла решение о применении статьи 93 (2) Договора в контексте ситуации в Тюрингии. Это неопределенность может потенциально повлиять на переговоры ХДС с другими партиями о создании правительства большинства.

Несмотря на ответственность ХДС изучить возможности партнерства с другими партиями, такими как левые, решение Комиссии о статье 93 (2) остается решающим для определения реалистичности потенциальных коалиционных соглашений.

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