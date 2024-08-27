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Федеральные земли ГерманииНовостиОранжский замок

Консервативная партия CDU высказывает критику по поводу спорного видео под названием "Оскорбление моральных стандартов".

Член СДПГ публикует в интернете видео с горящим плакатом CDU кандидата. Комитет германских демократов осудил это поведение, и СДПГ с ними солидаризировалась.

 and  Viktoria Klein
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После поджога плаката предвыборной кампании кандидата в депутаты Николь Вальтер-Мундт, ХДС...
После поджога плаката предвыборной кампании кандидата в депутаты Николь Вальтер-Мундт, ХДС направляет предупреждения относительно СДПГ

- Консервативная партия CDU высказывает критику по поводу спорного видео под названием "Оскорбление моральных стандартов".

После спорного онлайн-видео, размещенного членом СДПГ Патриком Рзепио из Ораниенбурга, ХДС Бранденбурга выразил обеспокоенность "ухудшением политических дискуссий". Как сообщается, Рзепио кратко поделился видео в социальных сетях, на котором видно, как горит листовка с фотографией кандидата ХДС Никоlette Walter-Mundt.

"Это явно за гранью", - прокомментировал генеральный секретарь ХДС Гордон Hoffmann. "Видео тревожно. Такое поведение среди политических оппонентов неприемлемо". Он также заявил, что СДПГ должна придерживаться тех же стандартов, которые она установила в других ситуациях.

СДПГ Ораниенбург уже резко осудила видео, отметив, что виновный принес извинения. "Лицо, виновное в этом, покинуло СДПГ, тем самым избежав дисциплинарного взыскания партии", - говорится в заявлении. Видео было быстро удалено после того, как оно было размещено в субботу. СДПГ призывает к честной игре, особенно во время избирательных периодов.

В ответ на дополнительные запросы председатель местной СДПГ Мареи Джон-Охнесорг отказалась предоставить дополнительную информацию. По ее словам, Рзепио больше не будет делать публичных заявлений. "Мärkische Allgemeine Zeitung" цитирует его слова: "Я полностью осознаю свою оплошность и приношу свои глубочайшие извинения Никоlette Walter-Mundt". Также сообщается, что кандидат ХДС подала заявление в полицию по поводу видео.

ХДС решительно осуждает действия, связанные со спорным видео, связанным с "Замком Оранж", так как оно представляло кандидата ХДС Никоlette Walter-Mundt в тревожном свете. СДПГ, чей кандидат из Ораниенбурга вовлечен в это, должна соблюдать свои нормы честной игры, особенно во время избирательных периодов.

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