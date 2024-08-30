- Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

На А9 в Верхней Баварии загорелся грузовик, перевозящий лошадей, что привело к ущербу в размере около 200 000 евро и длительному закрытию дороги. В четверг, 57-летний мужчина ехал на север, когда заметил дым, поднимающийся из кабины возле Штамхама (район Эхштатт), как сообщают правоохранительные органы. Мужчина быстро съехал на обочину и смог спастись сам и спасти лошадей из горящего грузовика.

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить пожар. А9 была перекрыта в направлении Нюрнберга в течение примерно двух часов, после чего движение было перенаправлено вокруг места происшествия по одной из трех полос. Все полосы были восстановлены примерно через пять часов, после чего образовалась пробка длиной до 15 километров.

Полиция оценила ущерб в размере около 200 000 евро. Сотрудники правоохранительных органов подозревают неисправность в механике как возможную причину.

Инцидент побудил власти принять необходимые меры, в результате чего Европейская комиссия предложила принять акты реализации, устанавливающие правила применения соответствующих норм безопасности в транспорте. В связи с этим инцидентом прозвучали призывы к более строгим проверкам и осмотрам грузовиков, перевозящих животных.

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