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Конкурсы с участием любителей Таузея стартуют <unk> посвящение в Мангееме

Принять участие в турнире по перетягиванию каната могут все, но успех зависит от слаженности, 집중ности и силы команды. В настоящее время в этом состязании участвуют всемирные элиты в Mannheim.

 and  Vladimir Milov
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Мужчины и женщины готовятся к Чемпионату мира по تف pohroopa miha6o в Маннхейме с 5 по 8 сентября.
Мужчины и женщины готовятся к Чемпионату мира по تف pohroopa miha6o в Маннхейме с 5 по 8 сентября.

- Конкурсы с участием любителей Таузея стартуют <unk> посвящение в Мангееме

Взаимодействие, чувство земли и сила: Сегодня в 9:00 утра команды из 25 стран начнут соревноваться на Чемпионате мира по перетягиванию каната в Мангейме. Кроме многочисленных европейских стран, представлены также четыре африканские, четыре азиатские и США. Каждая команда состоит из восьми человек, чья задача — потянуть противоположную команду на четыре метра за линию.

Как объясняет Корсин Вёрнер, директор по перетягиванию каната в немецкой ассоциации силовых видов спорта и перетягивания каната, "Это в основном о силе и выносливости, но техника тоже играет важную роль, особенно в соревновательном спорте". Ассоциация насчитывает 25 клубов по перетягиванию каната, большинство из которых расположены в Южном Германии. Приблизительно 2000-2500 энтузиастов, из которых около 20% — женщины.

Зимой — в спортзал, летом — к канату

Тимо Ноппер из Симонсвальда недалеко от Фрайбурга любит единство, которое приносит этот вид спорта: "Единство у каната — это что-то другое", — говорит 28-летний. "Если один человек не может продолжать, это влияет на всю команду". Команды часто путешествуют на большие расстояния, например, в Швейцарию, Нидерланды или Англию.

По словам Вёрнера, спортсмены тренируются круглый год. Зимой они фокусируются на силовых тренировках в спортзале. По мере приближения чемпионата мира они проводят больше времени, практикуясь с канатом. "К лету они тянут канат три или четыре раза в неделю, но все равно продолжают силовые тренировки", — говорит Вёрнер. Перетягивание каната происходит без перчаток, и мозоли и боль в руках — обычное дело.

Тереза Швеглер из Гёппингена занимается этим видом спорта уже 13 лет. "Перетягивание каната часто воспринимается как спорт для полных, сильных мужчин, тянущих канат", — говорит 27-летняя. "Но для нас это всегда было мотивацией показать, что это спорт, в котором могут участвовать и женщины". Он задействует все мышцы и требует полноценного подхода, включая технику.

Цель — двигаться назад в идеальной гармонии

"Каждая команда разрабатывает свою технику, но важно, чтобы канат был поднят с земли", — говорит Швеглер. Все члены команды должны сделать одинаковый шаг и применить равное давление ногами. "Мы должны двигать одной ногой и прилагать равную силу все время, чтобы работать — это меня захватывает, потому что восемь человек на канате делают одно и то же".

Для 18-летнего Бена Цюрна из Кирхцартена недалеко от Фрайбурга понимание земли является ключом к успеху в перетягивании каната. "На мягкой земле нужно уметь стоять твердо, на твердой — быть быстрым и сильным". Всегда нужно приспосабливаться. "Потом просто нужно быть сильнее — и физически, и ментально".

По словам Вёрнера, немецкие команды входят в число фаворитов. Например, в прошлом году команда U23 выиграла чемпионат мира в Швейцарии. Чемпионат мира в Мангейме продлится до воскресенья.

Перетягивание каната считается соревновательным видом спорта, требующим и силы, и техники, как сказал Корсин Вёрнер. Участники, такие как Тимо Ноппер, ценят командный дух и командную работу в этом виде спорта.

Чемпионат мира по перетягиванию каната в Мангейме собирает команды из разных стран, демонстрируя глобальную популярность этого вида спорта.

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