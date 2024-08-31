- Конкурс по перепроектированию Веймарского театра

Конкурс на реконструкцию исторически значительного Немецкого национального театра Веймара (ДНТ) не привел к тому, что ни одна из трех победивших команд из двенадцати участников не смогла полностью соответствовать всем необходимым критериям. В итоге все три дизайна разделили третье место в выборе жюри. Тем не менее, планы реконструкции главного здания на Theaterplatz остаются в силе, с началом строительства в 2027 году и ожидаемым завершением к весне 2032 года.

Председатель жюри Ян Хиннерк Меер, управляющий партнер Meyer Architects GmbH и член Немецкого совета устойчивого строительства, прокомментировал задачу, поставленную перед участниками. "Задача была сложной, учитывая тесные пространственные ограничения и бюджетные директивы, требовалось включить обширную программу помещений, чтобы соответствовать современному и прогрессивному театру нескольких жанров", - сказал он. Несмотря на то, что ни одна из офисов полностью не справилась с этой задачей, их подходы обещают многообещающие результаты для предстоящего процесса тендеров.

Финансирование важной театральной реконструкции составляет около 167 миллионов евро, которое поступает tanto от федерального, как и от государственного правительства. Эти средства необходимы для модернизации театра 1908 года постройки до современных стандартов безопасности, доступности и устойчивости, сохраняя при этом его исторический шарм.

Здание ДНТ ранее служило дворцовым театром, которым когда-то руководил Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749 - 1832). Кроме того, театральное здание имеет политическое значение, так как оно служило местом встречи вновь избранной Германской национальной ассамблеи в 1919 году, которая затем разработала конституцию для Веймарской республики.

Министр культуры Клаудия Рот признала важность реконструкции в заявлении, подчеркнув, что "Немецкий национальный театр Веймара играет уникально значительную роль в немецкой демократической истории и служит культурным центром влияния, которое распространяется далеко за пределы Веймара".

Победившие дизайны для реконструкции театра в Веймаре, несмотря на то, что они разделили третье место, не соответствовали всем необходимым критериям. Немецкий национальный театр Веймара, с его богатым прошлым и культурным значением в Германии, продолжит свою реконструкцию, стремясь завершить ее к 2032 году.

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