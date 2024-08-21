- Конкуренция за правила гражданской энергетики: зеленые партии против правительства

Различные политические партии предложили методы вовлечения общественности в возобновляемую энергетику после летнего отпуска. После того, как "Зеленые" представили свой Закон об энергетике граждан, министр экономикиHubert Aiwanger ("Свободные избиратели") объявил о своем намерении представить аналогичный законопроект кабинету в ближайшее время.

Предложение "Зеленых" требует от операторов ветровой энергии и открытых полевых фотоэлектрических установок в общем случае участвовать с местной муниципалитетом. Точный способ общественного участия - например, becoming a cooperative shareholder или участие через схемы ценообразования на электроэнергию - будет зависеть от местных условий и возможностей, согласно представителю "Зеленой" энергетики Мартину Штюмпфигу.

Предложение о ветровом парке в последнюю минуту в регионе Альтёттинг подчеркнуло важность правильного общественного участия. В течение многих лет правительство штата отвергало ветровую энергию как ненужную, критиковала Катарина Хаберсбруннер из союза "Бündnis Bürgerenergie". Однако внезапно был навязан масштабный проект без предварительной консультации. "Было совершено множество ошибок", - заявила она.

Айвангер осудил предложение "Зеленых"

Министр экономики Hubert Aiwanger представил свою альтернативную программу, критикуя предложение "Зеленых" как неадекватное. "Только принимающие муниципалитеты должны финансово участвовать в ветровых турбинах. Это слишком узко, так как современные установки, в том числе лопасти ротора, превышают 200 метров в высоту и видны издалека", - настаивал министр.

Кроме "Зеленых" и Айвангера, президент штата Markus Söder (CSU) выразил поддержку увеличению использования ветровой энергии, даже в руках граждан, после многих лет скептицизма. Правительство находится под давлением муниципалитетов по этому вопросу. Недавно более 400 мэров отправили официальную петицию в мюнхенское правительство, чтобы более активно продвигать расширение возобновляемой энергии и муниципальное участие. Мэры видят как энергетические, так и экономические возможности для своих общин в этом.

Штаб также планирует продвигать строительство солнечных установок вдоль существующих дорог, предлагая более 2000 гектаров арендованной земли для этой цели. Приблизительно 30 000 подходящих мест для фотоэлектрических установок существуют на федеральных и государственных дорогах в Баварии. С выходом 2,5 тераватт-часов в год эти установки могли бы обеспечивать электроэнергией около 700 000 отдельных семей. Подходящие участки будут перечислены на Solar Area Exchange Energy Atlas Bavaria для будущей аренды.

Министр строительства и транспорта Баварии Christian Bernreiter (CSU) прокомментировал: "Строительство вдоль транспортных артерий уже установлено, поэтому необходимые экологические последствия и изменения ландшафта минимальны". Более того, не будет претендовать на новую землю. Набор данных содержит участки, прилегающие к 5800 километрам федеральных и 14300 километрам государственных дорог в Баварии, а также более 400 шумовых барьеров.

Айвангер считает, что предложение "Зеленых" о финансовом участии операторов ветровой энергии в ветровых турбинах слишком ограничительно, учитывая высоту современных установок. Правительство штата рассматривает возможность продвижения солнечных установок вдоль существующих дорог для обеспечения электроэнергией многих домохозяйств, минимизируя экологическое воздействие и не требуя новой земли.

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