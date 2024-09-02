Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Конкуренция со стороны правых партий мешает AfD добиться побед на выборах.

Многие видят, как их одобрение уменьшается, но продолжают чувствовать себя довольными. Эта головоломка поднимает вопросы.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
По мнению политолога Тона Тиме, правое оппозиционное меньшинство помешало «Альтернативе для...
По мнению политолога Тона Тиме, правое оппозиционное меньшинство помешало «Альтернативе для Германии» одержать победу на выборах в Саксонии.

- Конкуренция со стороны правых партий мешает AfD добиться побед на выборах.

Право-wing Free Saxons, по мнению политического аналитика Тома Тиме, помешали Альтернативе для Германии (АфД) одержать победу на выборах в Саксонии. АфД удалось получить 30,6% голосов, в то время как Free Saxons собрали 2,2%. Если сложить оба результата, получится 32,8%, что совпадает с результатом АфД в Тюрингии, где не было подобной право-wing конкуренции, как отметил Тиме.

Хотя АфД может чувствовать себя победителем, будучи единственной партией, которая увеличила свой голос, она не достигла своих целей, чтобы стать победителем и получить мандат в одну треть.

В ночь выборов Тиме, лектор Саксонского университета полиции, отметил любопытное явление, когда все партии казались довольными, несмотря на причины для недовольства.

"ХДС вышла победителем, но потеряла первое место в большинстве прямых мандатов, показав свой худший результат в Саксонии", - объяснил Тиме. СДПГ, несмотря на худший результат с 2019 года, может быть довольна тем, что преодолела пятипроцентный барьер, как ожидалось до выборов. Тиме предсказывает коалицию между ХДС, БСВ и СДПГ. "ХДС может найти это проще благодаря некоторым предварительным соглашениям - ограничения на иммиграцию, дипломатические вмешательства в войну на Украине и оппозиция гендерной и идентичности политики".

Тем не менее, остается вопрос, сможет ли БСВ, с его неопытными членами, сформировать правительство. Особенно это касается СДПГ, как отметил Тиме. Несмотря на некоторые общие позиции в социальной и образовательной политике с БСВ, есть значительные политические-культурные различия, особенно в социальной политике. "Ранее СДПГ была чем-то между Союзом и Зелеными в прошлом правительстве 'Кения'. Однако теперь она может оказаться более на периферии коалиции".

На политической арене Саксонии выборы в ландтаге привели к победе ХДС, несмотря на потерю первого места в большинстве прямых мандатов. СДПГ продолжит участие в Саксонском парламенте и будет представлена в ландтаге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Первоначальная часть planned Baltic Sea tunnel на Фехмарн была затоплена. Еще 89 частей planned на...
Федеральные земли Германии

Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Запуск Балтийского туннеля, соединяющего Германию и Данию, запланирован на 2029 год. Первый сегмент из 89 комплектов туннеля уже погружен.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.
Спорт

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Германская паралимпийская команда завоевала шесть дополнительных медалей в Париже в начале недели. Тем не менее, главные претенденты Каппел на метании диска и Шульц в триатлоне не смогли завоевать желанные золотые медали.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно