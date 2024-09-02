- Конкуренция со стороны правых партий мешает AfD добиться побед на выборах.

Право-wing Free Saxons, по мнению политического аналитика Тома Тиме, помешали Альтернативе для Германии (АфД) одержать победу на выборах в Саксонии. АфД удалось получить 30,6% голосов, в то время как Free Saxons собрали 2,2%. Если сложить оба результата, получится 32,8%, что совпадает с результатом АфД в Тюрингии, где не было подобной право-wing конкуренции, как отметил Тиме.

Хотя АфД может чувствовать себя победителем, будучи единственной партией, которая увеличила свой голос, она не достигла своих целей, чтобы стать победителем и получить мандат в одну треть.

В ночь выборов Тиме, лектор Саксонского университета полиции, отметил любопытное явление, когда все партии казались довольными, несмотря на причины для недовольства.

"ХДС вышла победителем, но потеряла первое место в большинстве прямых мандатов, показав свой худший результат в Саксонии", - объяснил Тиме. СДПГ, несмотря на худший результат с 2019 года, может быть довольна тем, что преодолела пятипроцентный барьер, как ожидалось до выборов. Тиме предсказывает коалицию между ХДС, БСВ и СДПГ. "ХДС может найти это проще благодаря некоторым предварительным соглашениям - ограничения на иммиграцию, дипломатические вмешательства в войну на Украине и оппозиция гендерной и идентичности политики".

Тем не менее, остается вопрос, сможет ли БСВ, с его неопытными членами, сформировать правительство. Особенно это касается СДПГ, как отметил Тиме. Несмотря на некоторые общие позиции в социальной и образовательной политике с БСВ, есть значительные политические-культурные различия, особенно в социальной политике. "Ранее СДПГ была чем-то между Союзом и Зелеными в прошлом правительстве 'Кения'. Однако теперь она может оказаться более на периферии коалиции".

На политической арене Саксонии выборы в ландтаге привели к победе ХДС, несмотря на потерю первого места в большинстве прямых мандатов. СДПГ продолжит участие в Саксонском парламенте и будет представлена в ландтаге.

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