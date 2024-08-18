- Конкурентная борьба за общие подписки на потоковых платформах

Однажды, было райское время, когда было меньше потоковых сервисов, меньше рекламы и была возможность свободно делиться паролями среди семьи и друзей. К сожалению, те времена давно прошли, и Netflix, который первым поднял вопрос о совместном использовании аккаунтов в прошлом году, теперь за ним следует Disney+.

Начало

Еще в феврале ходили слухи, что Disney+ собирается скопировать стратегию Netflix по ограничению совместного использования паролей. Промышленный журнал Variety сообщил, что американским клиентам было отправлено уведомление о внесении изменений в условия обслуживания Disney+. В них было указано, что совместное использование паролей с лицами, проживающими вне дома, не разрешено.

Главный финансовый директор The Walt Disney Company Хью Джонстон, как сообщается, сообщил инвесторам во время звонка, что это лишь первый этап. С лета аккаунты Disney+, подозреваемые в незаконном совместном использовании, будут предложены варианты. Владцы аккаунтов смогут добавить больше людей вне своего дома за дополнительную плату. Этот шаг обещает улучшить "опыт клиента", но как это будет воспринято, остается увидеть.

Германцы, просматривающие условия обслуживания, найдут подобную информацию. Вступающие в силу с 17 августа 2024 года, пункт 1.1(c) гласит, что совместное использование аккаунта за пределами дома запрещено, за исключением случаев, разрешенных опциями подписки. Обнаружение незаконного совместного использования аккаунта приводит к принятию "технических мер" для предотвращения использования аккаунта за пределами дома, подробности которых остаются неясными. Также упоминаются "дополнительные члены", которым не разрешено делиться своим аккаунтом с кем-либо еще.

Конфликт с общими аккаунтами переходит на новый уровень

Кажется, дни общих аккаунтов сочтены. В апреле генеральный директор Disney Боб Айгер в интервью "CNBC" объявил о планах стать "первым серьезным вызовом" для совместного использования паролей, которое должно начаться в июне. В ограниченных странах и рынках такой запуск запланирован на лето, а полное внедрение ожидается к сентябрю.

Айгер повторил, согласно техническому порталу "The Verge", что борьба против совместного использования начнется "по-настоящему" в сентябре. Хотя не подтверждено для Германии, "дополнительные члены", упомянутые в условиях использования, указывают на то, что такое введение может не за горами.

Текущая подписка на Disney+ в Германии варьируется от 5,99 евро (с рекламой) до 11,99 евро (без рекламы) или 119,90 евро в год в зависимости от выбранного пакета. Цена для "дополнительных членов" пока не объявлена. В отличие от этого, Netflix предлагает планы от 4,99 евро (с рекламой) до 19,99 евро (без рекламы), с "дополнительным местом члена" по цене 4,99 евро (но недоступным в самой дешевой подписке). Новый пользователь, делящий аккаунт, должен платить не менее 13,99 евро в месяц плюс надбавку за дополнительное место.

В ближайшем будущем Disney+ может стать дороже

Помимо привлечения платных премиальных подписчиков, цена на Disney+ в Германии, возможно, скоро вырастет. Недавно были объявлены повышенные цены для Disney+, Hulu и ESPN+ на рынке США. Хотя специфических объявлений для Германии пока нет, Disney подтвердило порталу "Golem.de", что "цены по всему миру будут увеличены в выбранных рынках в разное время в течение года". Следовательно, клиентам следует готовиться к таким повышениям.

После того, как Variety сообщило о изменениях в условиях обслуживания Disney+, ограничивающих совместное использование паролей только для членов семьи, Хью Джонстон намекнул, что это только начало. С лета аккаунты, подозреваемые в незаконном совместном использовании, будут предложены варианты, в том числе платить дополнительную плату, чтобы добавить больше людей вне дома. Неправильное использование пароля и паролей может привести к принятию технических мер для предотвращения использования аккаунта за пределами дома.

С планами Disney "серьезно противостоять" совместному использованию паролей к сентябрю, конфликт с общими аккаунтами переходит на новый уровень. Хотя точная цена для "дополнительных членов" пока не объявлена, клиентам следует готовиться к возможным повышениям цен на выбранных рынках после повышения цен в США на Disney+, Hulu и ESPN+.

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