Местные демократические процессы, или проще говоря, местные выборы - Конкурент от партии AfD Нокманн выступает за отмену брандмауэров.

Главный кандидат АФД на выборах в ландтаг Гамбурга 2025 года Дирк Нокеманн выступает за демонтаж "преград", учитывая впечатляющие результаты его партии на выборах в Саксонии и Тюрингии. Он критиковал тех, кто цепляется за "антидемократические преграды", игнорируя волю народа, заявляя: "Они наносят непоправимый ущерб нашей демократии". 66-летний политик выразил это мнение после первых прогнозов. Пора положить конец исключительным практикам.

Он также поздравил своих "коллег из АФД из Тюрингии и Саксонии" с успехом на выборах. Он подчеркнул, что АФД в Тюрингии одержала убедительную победу, и отметил улучшение результатов партии в Саксонии по сравнению с 2019 годом. После этих выборов он сказал: "Важно, что граждане на востоке устали от преград, они жаждут смены власти с сильной АФД у руля".

В Тюрингии консервативная партия впервые стала самой влиятельной силой на выборах в ландтаг. По прогнозам ARD и ZDF, они лидируют с 31,2 до 33,1 процента (2019: 23,4 процента). В Саксонии они также набирают обороты и находятся в тесной конкуренции с ХДС за первое место. Там ХДС находится на уровне 31,6 до 31,7 процента (2019: 32,1 процента), а АФД близко с 30,4 до 31,4 процента (27,5).

Дирк Нокеманн выразил свой восторг от успехов АФД tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, заявив: "Граждане на востоке жаждут партии, подобной АФД, чтобы она принесла перемены, они устали от существующих преград". На своей торжественной речи он также похвалил своих "коллег из АФД" за их значительные победы на этих выборах.

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